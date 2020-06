Llama a frente unido contra pandemia

Enrique ClausenIberri dijo que se requiere trabajar juntos para lograr avanzar a naranja en el semáforo de riesgo federal

Un llamado a unirse a la Cruzada por la Corresponsabilidad de la Salud, en la que los tres órdenes de gobierno y sociedad hagan frente al Covid-19 para bajar el número de contagios y lograr que Sonora avance a naranja en el semáforo de riesgo federal, hizo el secretario de Salud en el estado.

Al señalar que la participación activa de los ayuntamientos es fundamental para alcanzar esta meta, Enrique ClausenIberri reconoció el trabajo que han venido realizando su sus municipios hasta ahora para contener la movilidad y luchar todos los días para que las personas se queden en casa, por lo que los instó a no bajar la guardia y redoblar esfuerzos en sus demarcaciones como ya lo están haciendo algunos alcaldes y alcaldesas.

Precisó que esta Cruzada por la Corresponsabilidad de la Salud es una cadena en la que todos deben de aportar por un objetivo en común, que es disminuir los porcentajes de muertes y casos confirmados de Covid-19.

“Quiero que me ayudes y le entremos en serio a salir del semáforo en rojo. Vamos a entrarle en serio a una Cruzada por la corresponsabilidad de la salud. El reto es cambiar de rojo a naranja, el semáforo en el que nos tiene la Federación”, exhortó.

Subrayó que en el sector salud continuarán velando por la salud de todas y todos los sonorenses, con médicos y enfermeras comprometidos, además de seguir trabajando para que los hospitales cuenten con equipo y medicamento necesario para la atención.

Indicó que para alcanzar el objetivo es necesario reducir la movilidad a un 35 por ciento. Si se baja el promedio de movilidad, también se disminuyen los contagios de este virus, y menos contagios ayuda que no se saturen los hospitales como ya está sucediendo en algunos municipios de la entidad, por lo que reiteró el exhorto a los ayuntamientos a seguir firmes en esta batalla.

“Necesitamos que los municipios sigan participando muy activamente, que nos apoyen con el tema de la movilidad vehicular, necesitamos controlarla, necesitamos bajarla al 35 por ciento. Aquí la labor de las policías municipales, la labor de estos héroes, es muy importante”, apuntó.

Pero la parte toral de esta cruzada por la corresponsabilidad, recalcó ClausenIberri, son los ciudadanos, por ello, pidió el apoyo a la población para que continúe con la estrategia Quédate en Casa. “No salgas, no andes en la calle, no te vayas a la playa, no vayas a la visita, si te estás muriendo por ver a alguien hazle una video llamada, pero quédate en casa”, recalcó.

Asimismo, destacó la importancia de acudir al médico a tiempo, si alguna persona detecta que algo no anda bien con su salud, debe ir a su clínica más cercana y, si no es derechohabiente de una institución de seguridad social, el llamado es a acudir al centro Centinela; sobre todo, quienes padecen de enfermedades crónico-degenerativas como hipertensión, diabetes, obesidad o es un adulto mayor.

La atención oportuna es fundamental, ya que la diferencia entre llegar a tiempo al hospital, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, advirtió.

“Por lo que ha pasado en otros países ya sabemos que cuando un enfermo de Covid es internado a tiempo, pasa en promedio de 5 a 7 días en el hospital. Pero cuando ya llega grave, cuando incluso por su grado avanzado tiene que ser conectados a un respirador, el tiempo promedio de hospitalización puede triplicarse y llegar hasta los 21 días. Por eso te pido, por favor, que pienses en esto, menos días en el hospital, también son más camas desocupadas, más camas disponibles”, resaltó.