Listos mexicanos para regresar a la MLS tras “parón” por  Covid

Oswaldo Alanís, dijo que ha hablado con sus compañeros y todos tienen ganas de estar en los partidos

El defensa mexicano Oswaldo Alanís, del San José Earthquakes, refirió que se siente seguro de volver a la competición, luego que ya está en Orlando, Florida para disputar el torneo MLS is Back, y sus paisanos le han comentado de sus ganas por volver a los partidos.

«He hablado con (Rodolfo) Pizarro, un poco con (Alan) Pulido, hemos tenido contacto y están en la idea de sumar, de jugar, de disfrutar al futbol», explicó Alanís esta tarde en videoconferencia.

«Creo que este periodo de estar tan aislado, de no poder hacer lo que más amas; tienen muchas ganas de poder estar ahí y cualquiera que le preguntes te va a contestar: ‘quiero regresar’.

El zaguero aseguró que es testigo de un protocolo sanitario muy detallado para evitar contagios de Covid-19 durante el torneo que inicia el 8 de julio.

Sin embargo, Alanís sabe que cada jugador debe tomar su decisión sobre acudir al torneo, ante la duda de si estarán sus paisanos Javier Hernández y Carlos Vela, quienes tienen a sus esposas embarazadas.

«Nos están cuidando y es un protocolo que de verdad no te cabe duda para poder pensar que te puedes contagiar de algo; nos hicieron 2 tests en menos de 24 horas para poder saber cómo estamos y toda persona, toda gente aquí no se acerca, no tenemos contacto», apuntó.

«Cada caso es diferente y cada persona lo toma de diferente manera el riesgo y las precauciones y todo; en este caso los que tengan familia, los que tengan hijos, es complicado y debe ser difícil definir esa situación».