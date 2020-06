Listo Palencia para dejar huella

De manera virtual, Juan Francisco Palencia tuvo su presentación como técnico de Mazatlán FC y de paso debutó como reportero.

En un video que la escuadra publicó en redes sociales, el director general del cuadro porteño Mauricio Lanz le dio la bienvenida al «Gatillero», quien en su primera conferencia de prensa expuso los objetivos que tiene en el cuadro púrpura.

«En Mazatlán FC nos gusta hacer las cosas de diferente manera y considerando la situación del país vamos a hacer la conferencia de prensa de la siguiente dinámica, yo me voy a preguntar y yo me voy a responder, porque más o menos ya sé lo que quieren saber», ironizó Palencia.

El ex estratega de Pumas y Lobos BUAP habló sobre los planes a corto y largo plazo que tiene con el equipo, del hecho de ser el primer técnico en el puerto y hasta del caso positivo de Covid-19 que presentó el club.

«Estamos tranquilos porque nos hicieron las pruebas a todos los que estamos aquí y salimos negativos, él ni siquiera hizo el viaje a Mazatlán, está en cuarentena en su casa», declaró.

Palencia subrayó que el equipo quiere hacer historia.

“Tienen una disposición al trabajo increíble y eso solo me dice una cosa, que quieren ganar como yo, la directiva y todo Mazatlán, que quieren ver un equipo ganador.

«Quieren ir por títulos, mejorando sus acciones día a día. Tenemos objetivos, que juegue bien, que seamos protagonistas, que siempre tengamos la pelota, defensivamente que esté junta y presionando; el segundo es calificar a la Liguilla y el tercero es mantener a Mazatlán en los primeros sitios de la tabla permanentemente», concluyó.