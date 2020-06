Jolie no se arrepiente de dejar a Brad Pitt

La actriz, manifestó que su rompimiento fue lo mejor tanto para ella como para sus hijos, los propios y adoptados

La actriz Angelina Jolie aseguró que su rompimiento con el actor Brad Pitt ha sido lo mejor tanto para ella como para sus seis hijos, en una entrevista para la revista Vogue.

«Fue la decisión correcta. Sigo enfocándome en que sanen. Algunos han tomado ventaja de mi silencio y los niños ven mentiras que se dicen de ellos en los medios, pero les recuerdo que ellos saben cuál es su verdad», comentó la protagonista de Maléfica.

La celebridad dijo que sus descendientes: Knox, Vivienne y Shiloh, que procreó con su ex pareja, y Zahara, Pax y Maddox, a quienes adoptó, eran chicos muy fuertes y valientes.

«Con mis niños adoptados no puedo hablar de su embarazo, pero sí, con mucho detalle y amor, de lo que viví para encontrarlos y cómo fue verlos por primera vez a los ojos», añadió.

«Ellos tienen raíces que una no, y hay que honrarlas, aprender de ellas. Es una aventura increíble qué compartir».

Fue después del filme Sr. y Sra. Smith que los famosos decidieron iniciar su relación; tras haber estado 10 años juntos, se casaron en 2014, y en septiembre del 2016 ella le pidió el divorcio.

En los años que siguieron ambos mantuvieron una disputa legal por la custodia y manutención de sus hijos, que culminó el año pasado cuando acordaron que ambos se harían cargo de todos; este hecho hizo que la relación entre Pitt y sus hijos mejorara en los últimos meses.

«Para él, ellos son lo que más importa. A sus amigos siempre les dice que aprende mucho de la vida a través de ellos. Él y Angie se están llevando mucho mejor desde que las reglas de la custodia funcionaron. Han avanzado mucho», dijo un informante a EntertainmentTonight.