Joel Sánchez critica la eLigaMX

Considera que se debió invertir el recurso del juego virtual en campaña de difusión para prevenir el contagio por coronavirus

El ex defensa central de Chivas, Joel Sánchez, se manifestó en contra de la realización del torneo virtual eLigaMX, ya que considera que hubiera sido mejor invertir en una intensa campaña para evitar más contagios por Covid-19 a partir del 15 de marzo, cuando decidió primero suspenderse el Clausura 2020 como medida preventiva contra el virus.

Sánchez escribió este domingo en su cuenta de Instagram un mensaje en el cual señala que el poder de convocatoria del futbol se pudo aprovechar para crear consciencia en la gente y así evitar la cancelación del torneo ante la complicación de controlar la propagación del coronavirus.

«Siendo la industria del futbol tan influyente en nuestra sociedad, con fuerte arrastre en medios de comunicación, los jugadores en la actualidad con un impacto sumamente importante con cientos de miles de seguidores y los clubes con otros cuantos millones pendientes de sus publicaciones, teniendo especialistas en comercialización al igual que en redes sociales y muchos factores más para causar un real impacto a la conciencia de la gente, ¿no habría sido más productivo organizar una buena campaña bien planificada y orquestada por todos ellos en este tiempo de Covid-19 para frenar un poco (mucho) la propagación del virus? Me parece hubiera sido más productivo que un torneo de videojuegos», señala Sánchez en su texto.

El «Tiburón» tiene la certeza de que de tal manera las pérdidas económicas no hubieran sido tan severas.

«Se habla de una pérdida millonaria por la cancelación del torneo, que creo pudo evitarse con una buena estrategia y quizá nos habría tocado ver otro escenario social, financiero y deportivo», finalizó el que fuera zaguero del Guadalajara, Veracruz, y Tecos.