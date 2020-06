Impone récord muertes y contagios por covid en Sonora

Se reportaron 20 decesos para sumar 224 y 143 nuevos casos para un total de dos mil 704, informó el secretario de Salud, Enrique Clausen

En este periodo de alerta máxima por contagio, se reportó el mayor número de decesos a la fecha, con 20 y 143 nuevos casos de Covid-19 en Sonora, con lo que suman 224 fallecimientos y dos mil 704 casos en total, informó el Secretario de Salud, Enrique ClausenIberri.

Durante su informe diario a través de redes sociales, precisó que los decesos ocurrieron en 13 hombres y siete mujeres, de 32 y 83 años, quienes iniciaron síntomas del 27 de abril al 25 de mayo y fallecieron entre el 19 de mayo y primero de junio, seis en Nogales, cinco en Hermosillo, tres en San Luis Río Colorado y Navojoa, dos en Cajeme y uno en Guaymas.

Los 143 nuevos contagiados, correspondieron a 68 mujeres y 75 hombres, de entre 17 y 93 años de edad, 60 de Cajeme; 39 de Hermosillo; 15 de Navojoa; Agua Prieta siete, San Luis Río Colorado y Huatabampo con cuatro cada uno, Bacum con tres, Nogales, San Miguel de Horcasitas, Etchojoa, Cananea y Guaymas con dos cada uno, y Caborca uno.

De los nuevos casos, 21 ocurrieron en trabajadores de la salud, siete de Hermosillo, seis de Cajeme, Navojoa y Agua Prieta con dos cada uno, Bácum, Nogales,Agua Prieta, San Luis Río Colorado y Cananea con uno cada uno, y se mantienen los 33 casos pediátricos y 21 en mujeres embarazadas.

“Estamos listos en los hospitales en la Secretaría de Salud, tenemos 431 camas especiales para pacientes con Covid-19, contamos con más de 500 ventiladores, más de 10 Centros Centinela atienden para detectar si padeces el virus, además tenemos los centros Covid, en donde ser atiende a pacientes positivos que no requieren hospitalización, pero estos esfuerzos será insuficientes si todas las personas llegan al mismo tiempo”, dijo.

En ese sentido, resaltó que el haber reactivado la economía en ciertos sectores esenciales el pasado lunes, no quiere decir que los ciudadanos pueden salir a las calle como si hubiera una vacuna o que el virus se fue.

“Si por mí fuera, yo no hubiera abierto, al contrario, hubiera sido más estricto con las medidas de confinamiento, pero salió el decreto federal y lo tenemos que acatar. Entiendo y me preocupa la gente que a pesar del grandísimo riego que corre, tiene que salir a trabajar por necesidad, acatar el decreto de la Federación no quiere decir que nos estamos cruzando de brazos para protegerte”, subrayó.

Tenemos que aprender a vivir con este virus, pero también hay que aprender a cuidarse, protegerse, a ser responsables de lo que hacen o dejen de hacer, abrir no quiere decir que el peligro ya pasó o el Covid se fue, seguimos en emergencia sanitaria, insistió, por lo que reiteró el llamado a quedarse en casa.