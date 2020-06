Héctor Bonilla tiene listo su testamento

El primer actor Héctor Bonilla causó revuelo en las redes luego de que hiciera público su testamento, un peculiar video en el que comparte reflexiones de su vida a través de una canción de la que él compuso letra y música hace ya más de veinte años, según detalló para el programa Ventaneando.

La canción fue compartida en su canal de Youtube hace unos días y difundida mediante sus cuentas personales de redes sociales, lo que causó alerta entre sus seguidores, pues consideraron la canción como un tema de despedida, recordemos que el actor padece cáncer de riñón desde hace poco más de un año, sin embargo, el trasfondo del mensaje va mucho más allá, explicó

Y detalló que la canción compartida fue compuesta hace dos décadas, pues sentía que debía de despedirse de una primera etapa como padre, incluso menciona que no hace referencia a todos sus nietos, pues en ese momento aún no habían nacido sus otros cinco nietos, (en el video sólo menciona a los primeros dos).

Hace casi 20 años, les escribí esta carta a mis hijos, Leonor, Sergio y Fernando. En la pandemia aproveché para ponerle música.

Por cierto, únicamente menciono a mis dos primeros nietos porque los otros cinco no habían nacido.

“Me di cuenta que me tenía que despedir de una primera etapa de la relación con ellos tres y por eso escribí la carta. Sofía se puso tristísima porque pensó que me iba a morir y que estaba entregando la carta; mis dos hijos grandes estaban desconcertados», confesó

Bonilla finalizó diciendo que todo será repartido en partes iguales, pese a que tuvo a cada uno con una mujer distinta.