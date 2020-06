Se agotan las camas para atención de coronavirus en Sonora

De las ironías de la vida, mientras que a los mexicanos en general y hermosillenses en particular les gusta tentar la suerte y poner en riesgo su vida en reuniones, borracheras, viajes a la playa, tal vez creyendo que son inmunes al coronavirus, hay jugadores de grandes ligas que decidieron que esta temporada no jugarán por el riesgo de contagio.

En Sonora ya estamos en primer lugar nacional en cuanto al número de camas hospitalarias ocupadas, y de acuerdo con información del subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, apenas quedan libres el 36 por ciento de éstas, ¿cuánto tiempo tardarán en ocuparse? Seguro muy poco porque los casos de coronavirus siguen en ascenso.

Tanto la gobernadora Claudia Pavlovich como el secretario de Salud, Enrique Clausen están haciendo lo posible por reducir los índices, con un amplio programa de difusión sobre los riesgos de la enfermedad, además de realizar actividades de sanitización, implementando estrategias en coordinación con los ayuntamientos, pero es la gente, la que no hace caso y contra ello, nada se puede hacer.

En la medida en que cada persona decida cuidarse, así irá disminuyendo el índice de la enfermedad y peor, el riesgo de no alcanzar un lugar donde ser atendido, sin importar si tiene o no dinero, como dicen que ya ocurrió en un conocido nosocomio de esta capital que está saturado y alguien por ahí abrió la chequera pero ni eso le pudo comprar la atención médica, simple y sencillamente porque no había capacidad.

Ojalá alguno de los mensajes, llamados, exhortos o súplicas de las autoridades hagan mella y logren que las personas se queden en casa, y de no poder hacerlo, al salir cumplan con todas las medidas preventivas para evitar el contagio o para, en caso de estar enfermo, no contagiar a quienes tengan la mala suerte de cruzarse en su camino.

Hasta anoche habían muerto en el estado 870 personas, y se tenían cuantificadas ocho mil 533 con coronavirus, ¿cuántos casos más se requieren para que acaten las recomendaciones?

Por cierto, ayer en el Palacio Municipal se observó a un nutrido grupo de personas de la tercera edad, en su mayoría, que acudieron a cobrar el cheque de su pensión y por supuesto que se olvidaron de cuidar la sana distancia, lo que se contrapone a la estrategia implementada por la alcaldesa Célida López, por lo que ojalá que los encargados tomen cartas en el asunto para que no se repita la situación.

Muere Carmelita Calles pionera en la defensa de los derechos de las mujeres

La primera titular del Instituto Sonorense de la Mujer, Carmelita Calles Bustamante, falleció ayer a los 76 años de edad, víctima de una enfermedad que la aquejaba de tiempo atrás.

Calles Bustamante, reconocida militante del PRI, en donde fue secretaria general, en octubre de 1998 rindió protesta para dirigir el organismo citado, durante la administración del gobernador Armando López Nogales.

Su lucha a favor de las mujeres y de las niñas, ha sido reconocida por féminas de todas las ideologías, quienes ayer expresaron en redes sociales su pesar por la partida de esta gran mujer… En paz descanse, desde aquí enviamos un abrazo a su familia.

