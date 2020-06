Aumentan casos de coronavirus y la gente sigue sin atender llamados

Qué curioso, pero entre más se incrementa el número de casos y fallecimientos por coronavirus, la gente prefiere esconder la cabeza en la arena y hacer como que no pasa nada, e incluso, hasta evitan conocer las noticias sobre el covid 19.

En los últimos días, me ha tocado escuchar de familiares, amigos y hasta a desconocidos que comentan “mejor ya no leo nada de eso –coronavirus- está muy feo”, como si de esa manera no pasara nada.

De ahí que también muchos han optado por tratar de retomar su antiguo estilo de vida, cuando ya no es posible, porque actualmente ya es una obligación cambiarlo, utilizar cubre bocas, el constante lavado de manos, el uso de antibacteriales, si le es posible, contar con tapetes sanitizantes y todo lo que pueda hacer para mantener fuera el coronavirus.

Anoche, el secretario de Salud, Enrique Clausen daba cuenta de los 53 decesos de personas por este mal, que es la cifra más alta hasta ahora en Sonora, desde el 16 de marzo cuando se presentó el primer caso y, tres meses después tenemos siete mil 306 enfermos y 674 defunciones a pesar de todos los llamados que a diario se realizan en plataforma de internet, radio, televisión, y prensa.

Pero aún y con esas cifras que nos dan escalofrío, además de conocer decesos de personas cercanas o de conocidos, seguimos tratando de hacer como que no pasa nada y muchos desoyen las recomendaciones convirtiéndose en focos de contaminación ambulantes.

Por si tenía dudas, para AMLO, Alfonso Durazo es “el bueno”

Apenas en la entrega de ayer señalábamos que el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, el sonorense Alfonso Durazo Montaño, es el “virtual” candidato de Morena a la gubernatura de Sonora y justamente, durante la conferencia matutina que diariamente ofrece el presidente Andrés Manuel López Obrador, prácticamente lo destapó.

Claro, al estilo de López Obrador, se fue por la tangente cuando le preguntaron la opinión sobre Durazo Montaño como candidato y dijo que era “de primera”, aunque aclaró que se refería a él como funcionario público.

No voy a hablar de esas cosas electorales, falta mucho, manifestó, sin embargo, apuntó “como está actuando, es muy bueno”, dijo refiriéndose a su labor en la Secretaría de Seguridad, en la que curiosamente a diario recibe reclamos ante el alarmante incremento en la inseguridad, pero claro, las cosas se ven, dependiendo de qué lado esté…

Por lo pronto, el resto de los interesados en buscar la candidatura tendrán que analizar muy bien a quien se enfrentará porque Durazo Montaño vendrá con toda la fuerza del Estado, y deberán preocuparse, sobre todo, porque López Obrador, anticipó su intención de “vigilar” o “cuidar” las elecciones, como si no hubiese un órgano encargado de eso.

De esta manera, se anticipa que la lucha abierta que tiene en contra del Instituto Federal Electoral, no va a terminar de buena manera, sobre todo ahorita que anda enrachado y buscando acabar, como lo anticipó, con todas las instituciones…

Abrazo a la familia del reportero gráfico Mario Mazón Hernández

Y antes de cerrar este espacio, deseo enviar a nombre de los directivos de Editorial Padilla Hermanos, de mis compañeros reporteros y el mío propio, nuestro más sentido pésame a la familia del reportero gráfico Mario Mazón Hernández, quien laboraba en Comunicación Social y tenía larga trayectoria en medios de comunicación.

Mario, luchó casi dos meses por su vida, tras caer víctima de Covid-19, y a pesar de no contar con alguna enfermedad crónica, finalmente sucumbió a este terrible virus que no respeta edad, estrato social ni género.

Nos tocó conocerlo desde que inició en esta actividad, al igual que a su papá y a sus hermanos, por lo que desde aquí enviamos un abrazo con mucho afecto a su esposa, hijos y a toda su familia. Que Dios lo reciba y le conceda vida eterna.

Correo electrónico [email protected]