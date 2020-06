Repunta muertes por coronavirus en Sonora

Aunque usted no lo crea, a estas alturas del partido, hay gente que no cree todavía en la pandemia del coronavirus Covid-19, sobre todo, ante la discrepancia entre el primer mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador y el resto de los funcionarios del país y del extranjero, ya que mientras el primero aparentemente no sigue ninguna disposición, el resto pide resguardarse y quedarse en casa.

Sabemos que a pesar de que los niveles de aceptación del presidente mexicano han caído, pero aun así tiene muchos seguidores que lo ven sin cubrebocas, sin guardar distancia e invitando a que la gente salga a la calle, y pues como es lo más fácil lo hacen, de ahí que los números por la enfermedad siguen al alza.

Sin embargo, para los descreídos le comentamos que en el caso de Sonora, falleció el alcalde de Bacoachi, Rigoberto González Chávez, quien apenas fue hospitalizado el pasado domingo y este martes perdió la vida a causa de la enfermedad.

En la misma situación, un empleado de Servicios Públicos Municipales de Hermosillo, falleció por coronavirus, según confirmó el director de la dependencia Norberto Barraza y ni qué decir de gran cantidad de amigos y conocidos que a diario nos enteramos que están enfermos y tristemente algunos más ya se adelantaron en el camino debido a la pandemia.

El coronavirus es una realidad, nos guste o no, la estamos padeciendo a diario y si bien, como señala el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell o el secretario de Salud en Sonora, Enrique Clausen Iberri, es un mal que llegó para quedarse, se deben de seguir las recomendaciones para evitar los contagios, en primer lugar, y con ello evitar decesos.

Además, las recomendaciones de quedarse en casa, guardar la sana distancia, usar cubrebocas o mascarillas, seguir las medidas de higiene son con el fin de que se frene la propagación y que los hospitales no se saturen, conforme bajen los casos, se irán despresurizando las camas y habrá más posibilidades de atención a los enfermos subsecuentes.

En pocas palabras, lo que se busca es que el coronavirus no ataque a toda la gente de “un jalón”, como decían los abuelos, sino que en todo caso, que los eventuales afectados se dosifiquen y puedan recibir una atención médica adecuada.

Cabe señalar que ayer se reportaron 35 muertes por coronavirus, la cifra más alta desde que inició este padecimiento en Sonora, por lo que Clausen Iberri, una vez más alertó sumarse al reto de lograr pasar de rojo a naranja en el semáforo sanitario implementado por el gobierno federal.

México perdió atractivo para inversionistas extranjeros

Y hablando del descenso de popularidad del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, déjeme comentarle que México dejó de ser atractivo para los inversionistas extranjeros y salió de los primeros 25 destinos prioritarios, de acuerdo con resultados del Índice de Confianza de Inversión Extranjera Directa.

Esto es preocupante, porque si los empresarios mexicanos actualmente están ahorcados y no tienen capacidad de inversión y con ello generar empleo, la esperanza estaba en las firmas extranjeras que pudieran asentarse o ampliar sus inversiones en el país.

Sin embargo, gracias a la política gubernamental de López Obrador, que ha frenado reformas, como la energética, y con ello se han cancelado millonarios proyectos, el país salió del ranking.

Incluso, ya en 2019 había perdido ocho lugares ya que pasó del puesto 17 al 25 y ahora ya estamos fuera de esas 25 plazas.

Correo electrónico [email protected]