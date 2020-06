Falta un buen trecho para aplanar la curva del coronavirus

Pues a pesar de todas las buenas intenciones y tablas bio- matemáticas, al coronavirus Covid-19 le falta un buen tramo para que empiece a declinar, por lo que a diario las cifras de casos y fallecimientos continúan en ascenso.

Es trágico ver como desde niños, jóvenes, adultos en edad productiva y de la tercera edad, son víctimas de esta enfermedad, que está arrasando sin mirar a quien.

De hecho, esta semana no se agregaron sectores a las actividades productivas que podrían reincorporarse al trabajo, ya que el país sigue estando en rojo y ya el que hayan reactivado a los sectores de la construcción, industrial y de transportes, ha ocasionado el repunto de casos.

Si a eso le sumamos que muchas empresas han hecho como que hacen que sus trabajadores cumplen con distanciamiento social, uso de cubrebocas, y demás productos de sanitización, además de las otras que no son esenciales y que están trabajando “bajo el agua”, incluyendo gimnasios, pues el coronavirus tiene terreno fértil para seguir contagiando.

La cuestión es que mientras usted, su familia, sus amigos y conocidos continúen exponiéndose, juntándose sin necesidad, tratando de volver a lo antes hacíamos sin tomar las debidas precauciones, esto no tendrá para cuándo acabar.

Ni los llamados de la gobernadora Claudia Pavlovich, el secretario de Salud, Enrique Clausen o de quien usted guste y mande servirán y menos, cuando otros que también deberían de poner el ejemplo, como el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hace lo contrario a lo que están solicitando los expertos…

Interesante propuesta de contar con archivo fotográfico de la familia

Me pareció muy interesante la sugerencia de contar con un archivo fotográfico de los miembros de la familia, que realiza Cecilia Delgado Grijalva, quien encabeza el colectivo Buscadoras por la Paz, que se suma a otras organizaciones encargadas de buscar a personas desaparecidas que lamentablemente abundan en el estado.

Muchos creemos que estamos alejados de pasar por una tragedia como la que sufren las familias que tienen a alguno de sus miembros privados de la libertad y que lamentablemente en ocasiones son hallados en fosas clandestinas, o peor, nunca son localizados.

Y aunque muchos vemos que nuestros hijos, hijas, nietos, nietas se la pasan tomándose fotos con sus teléfonos celulares, lo cierto es que el uso de filtros –tan de moda- en las distintas aplicaciones, o bien, uso de gorras y maquillajes, en ocasiones dificultan el trabajo de las autoridades ya que tienen una foto con el rostro “natural” de la persona buscada.

Igual en el caso de personas de la tercera edad, que tienen algún padecimiento como Alzheimer o demencia senil, es bueno contar con fotografías actualizadas para, en caso de algún extravío, se puedan difundir para dar con su paradero.

Son cuestiones en las que la mayoría de las personas no pensamos ya que creemos que a nosotros no nos va a pasar, sin embargo, es bueno tomarlo en cuenta y empezar a contar con ese importante archivo fotográfico actualizado, ya que como señala Delgado Grijalva, no sabemos en qué momento puede haber una desaparición forzada, un secuestro o un extravío.

Envuelven tragedias a comunicadores de Sonora

Este año 2020 ha golpeado con ganas al sector de los medios de comunicación de Sonora y este fin de semana fue uno de los más dolorosos, primero con el homicidio del empresario cajemense, Rodrigo Peñúñuri Ramírez, hermano de nuestra buena amiga, la exreportera Leticia Peñúñuri Ramírez, quien también fue vocera de la desaparecida Procuraduría General de la República.

Actualmente, ella radica en el extranjero y desde aquí le enviamos nuestro abrazo solidario y deseos de que junto a su familia alcancen la resignación.

También el reportero gráfico Humberto Anaya, sufrió la trágica pérdida de su hijo Brandon, de 26 años, cuando disfrutaba de un paseo en San Carlos Nuevo Guaymas donde lamentablemente se ahogó en la alberca del sitio donde pernoctaba.

Además, otro deceso que tenemos que lamentar es el de Olga Lydia Morales Anaya, quien laboraba en Comunicación Gubernamental del gobierno estatal, y es otra de las víctimas del coronavirus.

De corazón deseamos que todos alcancen la vida eterna y que su familia logre la resignación tras su triste y repentina partida.

