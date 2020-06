“Guardan”  a positivos de Covid-19

Los jugadores que resultaron positivos de Covid-19 en Cruz Azul se perderán, al menos, 10 días más de los entrenamientos en grupo.

El Gerente de medicina y ciencias del deporte en La Máquina, Odín Vite, informó que, a pesar de que los futbolistas que resultaron con coronavirus ya podrían volver a las actividades, por precaución esperarán 10 días más para volverles a hacer la prueba PCR, que de ser negativa, les abriría de nuevo la puerta a las prácticas con sus compañeros.

«El protocolo de la Liga dice que a las dos semanas tienes que volver a hacerle a un examen hasta que salga negativo, las cosas están cambiando constantemente y más en términos del coronavirus, nadie es experto, las medidas y los tiempos van cambiando, hoy el IMSS y la Secretaría de Salud y la del Trabajo, recomiendan que una persona que resulte positiva, sin síntomas, a los 10 días puede volver a laborar.

«Ya cumplimos con los 10 días que marca el IMSS y la Secretaría de Salud, pero aún así vamos a hacer el criterio de las pruebas, y si no tiene una negativa, no puede regresar», señaló en conferencia.

Fuentes confirmaron a CANCHA que Jonathan Rodríguez y Rafael Baca son los jugadores que resultaron positivos, aunque el médico prefirió seguir reservando los nombres, a pesar de que el «Cabecita» ya lo informó en un comunicado.

Vite señaló que los futbolistas pueden hacer ejercicio a pesar de ser detectados con Covid-19, por lo que se siguen preparando en casa para evitar lesiones.

«Una persona asintomática que fue diagnosticada por un examen, no tiene ninguna contraindicación para hacer ejercicio, la contraindicación es de juntarse con las personas.

«Están trabajando por videoconferencia como lo estuvimos haciendo durante todo el confinamiento, con trabajos especiales, a la misma hora, por videoconferencia», añadió.

El gerente de medicina comentó que el tener casos positivos asintomáticos puede beneficiar al equipo, pues subrayó la inmunidad que tendrían una vez superada la infección.

«El tema de Santos fue muy sonado porque fue de los primeros en comunicarlo, hoy te diría si me dieran opciones para elegir con quién jugar un partido de pretemporada, yo diría que Santos, porque tiene una gran parte de su población que ya es inmune», concluyó.