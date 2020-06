Grupo sanguíneo A tendría más riesgo de Covid

Un grupo internacional multituinstitucional realizó una investigación sobre posibles factores genéticos involucrados en el desarrollo de la enfermedad

Un análisis de la asociación del genoma completo (GWAS, por su siglas en inglés) para identificar posibles factores genéticos involucrados en el desarrollo de Covid-19 detectó mayor vulnerabilidad para personas del grupo sanguíneo A.

Este resultado fue obtenido por un equipo de investigación multinstitucional, en cuyo GWAS estuvieron involucrados mil 980 pacientes con Covid-19 y enfermedad grave (definida como insuficiencia respiratoria) en siete hospitales en los epicentros italianos y españoles de la pandemia de SARS-CoV-2 en Europa.

Los investigadores encontraron que las variaciones en dos localizaciones del genoma humano están asociadas con un mayor riesgo de insuficiencia respiratoria en pacientes con Covid-19. Uno de estos puntos incluye el gen que determina los tipos de sangre.

«Detectamos un nuevo locus de susceptibilidad en un grupo de genes del cromosoma 3p21.31, y confirmamos una posible participación del sistema de grupo sanguíneo ABO en (el desarrollo de) Covid-19», sostienen los autores del estudio, publicado esta semana en The New EnglandJournal of Medicine.

«Un análisis específico del grupo sanguíneo mostró un mayor riesgo en el grupo sanguíneo A que en otros grupos sanguíneos, y un efecto protector en el grupo sanguíneo O en comparación con otros grupos», añaden.

Anteriores estudios no genéticos, señalaron los investigadores, ya habían implicado la participación de los grupos sanguíneos ABO en la susceptibilidad a Covid-19. Y lo propio se había sugerido en el pasado brote de SARS-CoV-1.

«Nuestros datos genéticos confirman que el grupo sanguíneo O está asociado con un riesgo de adquirir Covid-19 que fue menor que el de los grupos sanguíneos que no son O, mientras que el grupo sanguíneo A se asoció con un mayor riesgo que los grupos sanguíneos que no son A», reiteran los científicos.

Sobre la susceptibilidad genética identificada en el cromosoma 3p21.31, se trata específicamente de un grupo de seis genes (SLC6A20, LZTFL1, CCR9, FYCO1, CXCR6 y XCR1), de los cuales varios tienen funciones que son potencialmente relevantes para Covid-19.

Ejemplo de ello es el caso de SLC6A20, que interactúa funcionalmente con la enzima convertidora de la angiotensina, que funge como receptor celular para el virus.

«Parece razonable concluir que el locus del cromosoma 3p21.31 está involucrado en la susceptibilidad de Covid-19 per se», subrayan los investigadores.

«Se justifica una mayor exploración de los hallazgos actuales, tanto en cuanto a su utilidad en el perfil de riesgo clínico de pacientes con Covid-19 como hacia una comprensión mecanicista de la fisiopatología subyacente», concluyen.