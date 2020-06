Gratifica experiencia recibida en intercambio

Como una gran experiencia de vida calificó la alumna de Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico de Hermosillo, Dulce María Leyva Noriega el intercambio de estudios en el que participó en el semestre 2020-1 con la Universidad de Bayacá, Colombia.

La estudiante de Hermosillo de sexto semestre, dijo que primer mes y medio que estuvo ahí llevó sus clases de manera presencial y posteriormente curso sus materias de forma virtual por el inicio de la pandemia.

«Disfruté mucho mi estancia allá durante el mes y medio que lleve clases presenciales me encantó la experiencia al igual que de manera virtual. Voy llegando y ya pienso aplicar nuevamente, ha cambiado mi visión y forma de ver los estudios, el aprendizaje ha sido maravilloso», expresó.

Acompañada por la Jefa de la División de Estudios Profesionales de ITH, Ivonne Esmeralda Lizárraga Coronado y la coordinadora de Movilidad Internacional, Ailin Ruiz Sánchez, viajó el pasado 28 de enero junto a otros nueve estudiantes de diversas carreras a cursar un semestre en universidades de Argentina, Brasil, Colombia y Francia.

Sin embargo, al iniciar la pandemia la joven y tres compañeros que viajaron con ella a ese país regresaron a Hermosillo luego de acceder a un vuelo humanitario que se gestionó a través de la embajada de México en Colombia y el apoyo del Instituto Tecnológico de Hermosillo; así como un estudiante de Francia y otro de Argentina. Solo tres continúan fuera del país.

«La joven que está en Argentina, Ariana Meraz aún no termina sus estudios y por el cierre de aeropuertos continuará en el país hasta el mes de septiembre, en Brasil se quedan dos más a estudiar otro cuatrimestre», dijo Ruiz Sánchez

Añadió que desde que se dio el inicio de la pandemia por Covid-19, todos los estudiantes tanto los que están en el extranjero como lo que recibieron de intercambio están en resguardo y realizaron sus estudios de manera virtual.

Por su parte, la Jefa de la División de Estudios Profesionales de ITH, Ivonne Esmeralda Lizárraga Coronado añadió que este semestre 2020-2 no habrá movilidad académica por la contingencia, pero a partir de enero de 2021 se retomará dicho programa.