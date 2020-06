Golea Real Madrid al Valencia por 3-0

Los madrileños mostraron su poderío y fortaleza en el juego

El Real Madrid mantiene el pulso por el título con el Barcelona tras vencer 3-0 al Valencia mostrando sus dos caras, rescatado de sus apuros por la conexión EdenHazard-Karim Benzema y el día del regreso soñado de Marco Asensio.

El arranque madridista dejó cinco llegadas a la portería valencianista. Casemiro con su disparo lejano, Toni Kroos sin precisión y Hazard probaban la seguridad del portero rival que se lucía sacando con los pies la más clara al astro belga. Reapareció su conexión con Benzema que le dejó el balón perfecto de cara para poder abrir el marcador de zurda.

El Valencia se quitó de encima el dominio con un futbol directo que por momentos metió el miedo en el cuerpo a su rival.

Rodrigo avisó tras ganar la espalda a Raphael Varane con un disparo cruzado que repelió el poste. Maxi peleaba todas con los centrales madridistas y su posición provocó la jugada polémica del partido. El tanto que adelantaba al equipo ché a los 21 minutos fue anulado por el VAR.

El susto no despertó al Real Madrid de su irregularidad. La tuvo Dani Carvajal, el mejor en el equipo de ZinedineZidane en la primera parte, pero no superó a JasperCillesen tras sorprender con su subida y perdonó Benzema libre de marca para un remate de cabeza que convirtió en despeje.

Al minuto 61 apreció Hazard para conectar con Luka Modric y poner calidad en la asistencia. Su complicidad con Benzema que cruzó el disparo en carrera a la red para sacar del apuro al Real Madrid. Todo lo bueno del Valencia desapareció en la segunda parte y los de Zidane fueron a más quitada la presión de verse obligados a ganar.

Con el marcador a favor desataron su mejor futbol. Especialmente cuando llegaron los cambios tardíos de Zidane. Solo dos y sin contar con Gareth Bale, cada día con menos opciones de jugar. No se lo pondrá fácil Marco Asensio que firmó la reaparición soñada. Nada más pisar el césped, tras 11 meses de sufrimiento, mandó a la red el primer balón que tocó. Mendy se fue de Wass y su asistencia sentenció el duelo.

Al Valencia no le quedaban fuerzas. Su oportunidad se había escapado y se despidió sufriendo ante las carreras de Vinicius, con el tercero firmado por Benzema en una acción magistral. Asistió Asensio para que controlase en el aire con la derecha y la enganchase de zurda a la escuadra.