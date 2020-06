Geraldine Bazán no se arrepiente de casarse con Gabriel Soto

Agradece tener a sus hijas y considera que está en el mejor momento de su vida

Desde que se dio a conocer su separación y posterior divorcio de Gabriel Soto , Geraldine Bazán no ha tenido una buena relación con él, ya sea porque en varias ocasiones ha señalado que la engañó, o porque no ha podido mostrar su disgusto porque las hijas de ambos convivan con Irina Baeva, la actual pareja del actor.

Sin embargo y a pesar de todos los pleitos que han protagonizado, Geraldine Bazán es honesta: no se arrepiente de haberse casado con él.

«El momento más oscuro de la noche es justo cuando va a amanecer. Todas las etapas han sido increíbles, no cambio nada de lo que he vivido de mi niñez, de mi juventud, de cuando estuve casada, para nada, porque me hace ser la mujer que soy en este momento”, aseguró en una plática con el maquillista Soy Letal.

La actriz de Falsa identidad también reconoció que aunque la han atacado por varias causas, es lo suficientemente segura de sí misma como para permitir que las críticas le afecten

«La gente a veces cree que por ser una persona conocida puede opinar sin tener conocimiento de causa. Lo más importante es saber quién eres y que a tu alrededor esté todo muy bien dado y protegido. Hay personas que festejan mucho más un fracaso ajeno que un éxito propio y eso es tristísimo”, comentó la actriz.

Luego de la separación y divorcio, Geraldine Bazán dice que está en el mejor momento de su vida y que en vez de tirarse al drama o pensar en cosas negativas elige siempre las cosas positivas que le da la vida.

“Yo decido tener momentos felices, atesorar momentos felices día a día. Quiero ser una mujer productiva, orgullosa de mí misma y que mis hijas se sientan orgullosas de tener una mamá como la que tienen”.