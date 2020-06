Ganan tres escuelas sonorenses primeros lugares

Por generar proyectos de impacto positivo en la sociedad, dos escuelas secundarias sonorenses ganaron primer lugar en la competencia nacional “Somos el Cambio”, y una preparatoria en “Somos el Cambio Joven”, en su décima edición, anunció Víctor Guerrero González.

El secretario de Educación y Cultura felicitó a los equipos de alumnas, alumnos y docentes de la secundaria General No. 3 de San Luis Río Colorado, y de la secundaria General No. 13 de Hermosillo, por su destacada participación y compromiso con su comunidad.

Durante el anuncio virtual de ganadores por parte del equipo de Fundación EducarUno, se hizo hincapié en la gran participación de escuelas sonorenses, que año con año se suman a esta importante actividad.

Con el proyecto “Sistema de riego solar”, alumnos de la secundaria General No. 3 desarrollaron un novedoso mecanismo que les permitió ahorrar el 98 por ciento del agua que se utiliza para regar las plantas del centro escolar.

Además, decidieron llevar dicha estrategia a otros planteles de la comunidad y entregaron más de dos mil dispositivos que permiten eficientar el uso del vital líquido.

Por su parte, el equipo de la secundaria General No. 13 “Heriberto Huerta Luna” desarrolló un proyecto de infraestructura, denominado “Constrúyete”, que le valió al plantel el reconocimiento por segundo año consecutivo.

“Somos el Cambio Joven”

El titular de la SEC felicitó al equipo del CECyTE Sonora, plantel Francisco Javier Mina, en Bácum, que también obtuvo, por segundo año consecutivo, el primer lugar en “Somos el Cambio Joven”.

Los jóvenes pusieron en marcha el proyecto “Tiempo de ayudar”, enfocado a la siembra, cultivo y cosecha de 700 kilogramos de tomates que fueron donados a las familias de la localidad.

Las escuelas sonorenses destacaron de entre cientos de preescolares, primarias, secundarias, preparatorias y universidades, así como grupos independientes de todo el país, que participaron durante el ciclo escolar que recién culminó.

La premiación, de la cual Sonora fue designada sede, será el sábado 3 de octubre en un formato en línea especial que contará con sorpresas, según anunció María Fernanda Gómez de la Garza, directora general de «Somos el Cambio».