Evoluciona salud de Benjamín Galindo

En una conferencia de prensa se reveló el estado de salud actual de «El Maestro»

Luego de sufrir un derrame cerebral el pasado 28 de mayo, Benjamín Galindo evoluciona favorablemente en su estado de salud tras la cirugía a la que fue sometido, así lo informaron los médicos que lo atienden, además de su hijo en una conferencia de prensa.

Ayer se le comenzó a retirar el medicamento para la sedación y hoy se le retiró de manera definitiva. Vemos que ha evolucionado satisfactoriamente, ya empieza a tener apertura ocular por sí solo y a tener ciertos movimiento”, comentó el doctor Alejandro Fonseca.

A pesar de que Galindo evoluciona en su estado de salud de manera favorable, el doctor Fonseca dejó claro que aún hay que tener paciencia para poder determinar una completa mejoría en el exfutbolista.

Todavía no es un despertar completo, aún no hay manera de comunicarnos con él al 100%, pero la evolución hasta ahorita ha sido muy satisfactoria”, comentó el médico.

Además, el especialista aseguró que ‘El Maestro’ aún no está fuera de peligro, por lo que se mantiene en terapia intensiva y en observación para comenzar a realizarle una evaluación neurológica.

No les puedo decir ahora si va a tener secuelas o no, hasta que lo evaluemos adecuadamente. Mientras un paciente sigue en terapia intensiva, con ventilador para respirar, no está cien por ciento fuera de peligro. El tiempo no lo sabemos, pero no podemos determinar cuánto tiempo, depende del metabolismo de cada paciente”, agregó.

Al final, su hijo, Benjamín Galindo Jr externó un mensaje de agradecimiento a las personas que han estado pendientes del estado de salud de su padre.

Los doctores ya lo explicaron bien y es agradecerles a los doctores, a todas las personas que han estado preguntando y pidiendo por su salud, darles las gracias. De todo corazón se los agradecemos y primeramente Dios mi padre va a recobrar su salud”, concluyó.