Está epidemia en su máxima intensidad

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la salud, afirmó que la epidemia de Covid-19 en el País no se ha acabado y que, por el contrario, se encuentra en su mayor nivel de intensidad.

«Aprovecho para destacar algo que me parece ha quedado quizá no totalmente entendido en la población. No se ha acabado la epidemia, la epidemia de Covid sigue y, efectivamente, alguien mencionó que está en el máximo nivel, fui yo. La epidemia de Covid está en su máximo nivel de intensidad», afirmó López-Gatell.

El subsecretario de Salud justificó lo anterior al decir que la curva epidémica está en su mayor punto con una tendencia sostenida al alza y con una velocidad de reducción no tan clara.

«Tenemos a la zona metropolitana del Valle de México, que es la que ocupa la mayoría de los casos y las hospitalizaciones y las defunciones, que se encuentran todavía en un nivel muy alto. La curva epidémica está en un nivel muy alto, se ve una tendencia sostenida a disminuir como lo presentamos el lunes, pero la velocidad de reducción no es totalmente clara.

«Y eso explica lo que también comentamos el lunes: que la cantidad de casos que se observan en estos momentos supera a lo que se proyectó en la fase de descenso. El descenso suele ser más lento que la subida. El aumento de la epidemia es más rápido, pero hay un descenso más progresivo», detalló.

López-Gatell reconoció que es posible que en este momento la población se encuentre cansada y sofocada de quedarse en casa; sin embargo, exhortó a resistir un poco más y evitar salir a la calle para evitar más contagios de coronavirus.

«Desde el punto de vista del control de la epidemia y, me dirijo a la población, es muy importante mantener un poco, resistir un poco más en la medida de lo posible. No salir a la vía pública para evitar contagiar o ser contagiados y, en ese sentido, lograr tener un mejor dominio de la epidemia a lo largo de las siguientes semanas o concretamente -por lo menos- hasta el 15 de junio en donde anticipamos que varias de las curvas epidémicas, de la CDMX y del Valle de México, tendrán ya un declive, un descenso sostenido que nos permita tener mayor probabilidad de que no se reactive la epidemia», agregó

Suman 10 mil 637 muertos y 97 mil 326 contagios

La Secretaría de Salud (Ssa) reportó que suman 97 mil 326 casos confirmados de Covid-19 en México, 3 mil 891 más que ayer, la cifra más alta registrada para un sólo día, la cual agrupa contagios de este martes, pero también de fechas anteriores.

Además, se reportaron 470 nuevas muertes, para un total de 10 mil 637.

En conferencia en Palacio Nacional, José Luis Alomía, director general de Epidemiología, informó que desde que inició la epidemia en el País se han estudiado hasta ahora a 293 mil 78 personas y, de éstas, 153 mil 601 resultaron negativas a coronavirus.

Asimismo, Alomía comentó que son 16 mil 940 los casos activos de Covid-19, los cuales mantienen la epidemia y que a través de estos la enfermedad podía seguir dispersándose, ya que en ellos está actualmente la capacidad de tranmisión del virus.

Por otra parte, la Ssa comentó que las entidades en las cuales se concentra el mayor número de casos confirmados de coronavirus desde que inició la epidemia nacional son las siguientes: Ciudad de México con 26 mil 509; Estado de México, con 15 mil 720; Baja California, con cinco mil 231; Tabasco, con cuatro mil 609; y Veracruz, con cuatro mil 311.

El director general de epidemiología agregó que hasta ayer hay 924 defunciones sospechosas, pues aún tienen pendiente el resultado de laboratorio que indique si fallecieron por Covid-19.