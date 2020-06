Es Érika Buenfil madre y padre

La actriz, recuerda los momentos complicados que vivió al darse a conocer que el padre de su hijo es Ernesto Zedillo Jr, hijo del expresidente mexicano

Hace 15 años Érika Buenfil vivió momentos complicados en su vida al darse a conocer que estaba esperando un bebé de Ernesto Zedillo Jr. Al saber que él no estaba interesado en ser papá en ese momento, contó la actriz, el mundo se le cerró, pero decidió tener a su hijo y se convirtió así en mamá soltera.

Pese a que el nacimiento de Nicolás ocurrió en medio de la controversia, la actriz dice que no se arrepiente de haber tenido a su hijo.

«Qué bueno que lo tuve. Tarde, pero lo tuve, porque se me hubiera pasado el tiempo y a lo mejor de eso sí me hubiera arrepentido. Yo quería ser mamá a fuerza», dijo la actriz en entrevista con el programa Hoy.

Erika Buenfil también confesó que le hubiera gustado dar una hermanita a Nicolás, pero el escarnio que vivió le quitó las ganas de volver a ser mamá.

«Sí (me hubiera gustado) la niña, pero por la situación que viví realmente yo quedé como muy escamada, como con muchos miedos. A parte yo tenía que sacar adelante a Nicolás sola y dije: ‘No, es muy difícil’. Se me cerró el mundo, viví circunstancias muy difíciles y dije: ‘Hasta aquí me quedo'».

A 15 años de distancia, Erika Buenfil sólo puede decir una cosa sobre su hijo Nicolás: «Soy feliz, lo amo, me encanta y está guapísimo. No sabes qué buen muchacho, pero de verdad bueno. Tiene un gran corazón, es lo que más me gusta de él, su buena onda».

Originalmente, Erika Buenfil no planeaba revelar que el papá de su hijo era Ernesto Zedillo Jr., y no fue sino hasta mayo de 2008, cuando Inés Gómez Mont lo dio a conocer en Ventaneando, que el secreto a voces se confirmó.

La más molesta fue Erika, quien en varias ocasiones ha dicho que Inés no tenía derecho de dar esa noticia ni tampoco Ernesto tenía por qué haber dado luz verde para que se aclarara el rumor.

«No es cuestión de rating, es un favor que me pidió Ernesto y su esposa Rebeca, a quien considero como mi hermana, y lo hicieron a través de mí para que se diera a conocer de la mejor manera posible», se defendió Inés luego de enterarse de la reacción de Erika.

La actriz le respondió en el matutino Hoy: «Yo lo único que tengo que decirle a Inés es que, aunque supuestamente dos personas le hayan autorizado tocar el tema, ninguna de ellas tiene el derecho para entrometerse en mi vida y mucho menos en la de mi hijo»

En otra entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Buenfil reclamó: «Sí me arrimó un golpe (Zedillo Jr.), al creer que iba a calmar la habladuría, poniendo a una señorita dando una noticia que no le correspondía a ella porque él no lo mantiene. No es su hijo porque nunca lo ha cargado».