Ernesto Gutiérrez Ayala en Pocas Palabras

Las altas temperaturas que azotan a Hermosillo y a gran parte del estado hacen más difícil la situación para soportar la pandemia del Coronavirus que está acabando con la voluntad de la ciudadanía. La gente no sabe si es cierto que esta enfermedad no tiene cura y está temerosa que las cosas no vuelvan a la normalidad. Los especialistas cada vez le dan más largas al asunto, mientras que los empresarios presionan a los gobiernos para abrir las puertas de sus negocios.

El número de nuevos contagios y muertes no mienten, las cifras no se pueden ocultar, menos la cara de desesperación del secretario de Salud estatal Enrique ClausenIberri, al informar todos los días desde hace más de tres meses, solo malas noticias en donde los enfermos cada vez se incrementan. La pandemia azotó con mucha fuerza a nuestra capital sonorenses y a otros municipios de la entidad, como Cajeme, Guaymas, Nogales, San Luis Río Colorado, entre.

Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para que no salgas de sus casas y de esta forma evitar los contagios, pero se autorizó la apertura de la planta Ford y de fábricas de autos partes que ocupan a más de dos mil trabajadores. También la industria de la construcción y minería, que ocupan a miles de trabajadores. Con la apertura de estas tres áreas de la economía se tienen para que la gente salga de sus hogares…Restaurantes, taquerías y vendedores ambulantes, sí trabajan.

Estos negocios solo venden comida para llevar, pero también ocupan personal, que podrían enfermarse y transmitir el Coronavirus…La situación está difícil para todos, no solo para Hermosillo y Sonora, sino para todo el país y el mundo. No creo que para la próxima semana entremos al semáforo amarillo, como es el deseo de las autoridades, creo que permaneceremos en rojo. Son los colores que identifican la gravedad de la enfermedad, rojo, naranja, amarillo y verde.

Entregan paquetes escolares y apoyos a familias vulnerables

El lugar de las niñas, niños y adolescentes de Sonora es en casa o en las escuelas, donde están protegidos y se preparan para el futuro, coincidieron en señalar Karina Zárate Félix, directora general de DIF Sonora y Alejandro Elizalde Lizárraga, subsecretario de Promoción al Empleo y Productividad, al conmemorar el Día Mundial por la Erradicación del Trabajo Infantil, con la entrega de mochilas, paquetes escolares y vales de despensa a familias vulnerables.

Para celebrar la fecha, la Secretaría del Trabajo, a cargo de Horacio Valenzuela Ibarra, y el DIF estatal, contaron con la donación de empresarios de distintos sectores de la entidad, que atendiendo el llamado de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano al Pacto Para Que Siga Sonora, por lo que, en un evento simbólico se llevó a cabo la entrega de más de mil 200 mochilas, así como vales de despensa de Súper del Norte, para que, iniciado el siguiente ciclo escolar niñas, niños y adolescentes cuenten con herramientas necesarias para seguir su educación y no tengan que salir de casa para adquirirlas.

“Gracias a las gestiones de la gobernadora Claudia Pavlovich con empresarios, se consiguió que se donaran más de mil 200 mochilas, las cuales se van a repartir en el marco de la conmemoración del Día Mundial por la Erradicación del Trabajo Infantil, que fue el 12 de junio; el lugar de los niños en casa, no en los centros de trabajo, es en la escuela, que se preparen con las mejores herramientas, para cuando tengan la edad necesaria entren al ámbito laboral”, indicó Elizalde Lizárraga quien acudió en representación de Valenzuela Ibarra.

En su mensaje, la directora general de DIF Sonora, Karina Zárate Félix, resaltó que este tipo de fechas se conmemoran trabajando por el bienestar de las niñas y niños sonorenses, para evitar que ellos estén en los centros de trabajo y garantizar que se protejan sus derechos elementales.

“La gobernadora Pavlovich nos ha pedido celebrar las fechas con acciones específicas, y esta no puede ser la excepción, el Día Mundial por la Erradicación del Trabajo Infantil, desde que se inició la administración hemos trabajado en conjunto por erradicar el trabajo infantil en nuestro estado, por encontrar la firma en que nuestras niñas, niños y adolescentes que no están en edad de trabajar se encuentren en plenitud de sus derechos, se encuentren en sus hogares, se encuentren en sus familias, se encuentren en las escuelas”, señaló.

En la entrega de estos paquetes de apoyo a la infancia, participaron, además, Wenceslao Cota Amador, procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora y María de Guadalupe Olvera Tapia, subsecretaria del Trabajo

Esperemos que para el mes de diciembre Hermosillo quede pavimentado…Dinero hay

La alcaldesa de Hermosillo, Celida López Cárdenas, supervisó el trabajo de rehabilitación de vialidades en calles estratégicas y este miércoles le tocó el turno a la obra de concreto hidráulico del crucero de la calle Juárez y Siete, donde se hizo el levantamiento completo de la carpeta y se procedió a colocar el pavimento nuevo. La Presidenta Municipal recordó que en el mismo sector también se realizará el recarpeteo de la calle Juárez desde la Aburto hasta la Siete.

La presidenta Municipal agradeció las labores que realiza el equipo de CIDUE, encabezado por José Carrillo Atondo, y reiteró que hay un gran esfuerzo detrás para mejorar las vialidades de la ciudad y brindar un mejor servicio a la comunidad…Qué bien, esperemos que para antes de que termine el presente año, los primeros días de diciembre, la ciudad de Hermosillo sea otra muy distinta a la que tenemos actualmente. Casi siempre el problema es el dinero, pero ahora sí hay… y mucho.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerde, en política no hay amigos, solo compromisos