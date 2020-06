Enoja a Jansen enfrentar a Astros

Kenley Jansen, cerrador de los Dodgers de Los Ángeles, dijo que esta temporada «no les lanzaré nada» a los Astros de Houston.

Jansen aún se siente ofendido por el título que ganaron los Astros a los Dodgers en la Serie Mundial de 2017, cuando el equipo tejano incurrió en robo de señales.

Lo que sí reconoció el lanzador, es que él sí se siente engañado por la acción de los Astros, y que las cosas no debieron de terminar como terminaron, con el equipo de Houston levantando el título.

«Siento que nosotros somos el verdadero campeón de 2017. Debimos de ser nosotros, nos timaron. Pero si vamos a enfrentarnos a los Astros este año, no les voy a lanzar a darles. Eso no está bien. No deseo que nadie haga eso, lanzar para pegarles», es lo que explicó Jansen en el programa ‘The Sedano Show’ de ESPN

Debido al retraso del inicio del campeonato por la pandemia del coronavirus, y con una temporada con un formato de sólo 60 juegos, en las combinaciones los Astros y los Dodgers deberán enfrentarse.

Anteriormente, los Dodgers y los Astros no estaban programados para enfrentarse en juegos interligas de este año, pero el cambio de calendario hará que se enfrenten en su división y en la división geográficamente correspondiente de la otra liga para reducir los viajes y evitar el riesgo del coronavirus