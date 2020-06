Enfrenta Javier Aguirre el “día a día”

Javier Aguirre, entrenador del Leganés, aseguró que no hace cuentas para calcular cuántos puntos podría necesitar su equipo para lograr la salvación en la máxima categoría del futbol español.

«Me fijo en lo que me queda. Me quedan tres en casa y cuatro fuera. No pienso más que en el siguiente, en ir a Pamplona, tratar de sacar los tres puntos y ver qué sigue. No estamos para sacar calculadora, estamos para ir de noventa en noventa y ver qué pasa mañana», dijo.

«Estos tres o cuatro días nos van a venir de maravilla. Ahora hay que ir a Pamplona a por todas. No puedo mirar más allá del árbol, no puedo mirar al bosque», añadió en la rueda de prensa posterior al empate a cero contra el Granada.

En ese encuentro Miguel Ángel Guerrero falló un penalti para los blanquiazules: «Hablé con él. El futbol a veces es así, hay que tomarlo como viene. Otras veces tocará en el palo y se meterá. Guerrero los tira en los entrenamientos muy bien, esta vez lo hizo bien y el portero aún mejor. Hoy cayó cruz, mañana espero que sea cara».

«Hay que seguir peleando. A veces sale bien, a veces mal. Ahora parece que la fortuna no nos está sonriendo, ni de penalti. Pero es así, el máximo responsable soy yo porque decido quién los patea. Mañana será otro día, hay que esperar que estemos mejor con estos cuatro días de descanso que nos da el calendario. Espero que vayamos con todo a Pamplona», declaró.

Aguirre sigue creyendo en las opciones de permanencia de los suyos: «Estamos ahí, un puntito más cerca. Así lo veo. No estamos a catorce puntos de la salvación. Estamos en la pelea. Quisimos ganar pero no se pudo».

Por otro lado defiende que es necesario no fallar: «No cometer errores es la clave. En la situación en la que nos encontramos, cuando la presión va en aumento, un error lo pagamos muy caro. Hemos cometido en los tres partidos errores puntuales y evitables. Cometer errores en las áreas nos ha penalizado mucho».

«Pero el error es inherente al juego y a mis jugadores les digo que soy el responsable. Intentaré presentar el mejor equipo el sábado, ir a por los tres puntos. Es mi obligación, me pagan para intentar salvar al equipo y en eso estamos», manifestó.