“En veremos” cambios en Chivas: Ricardo Peláez

Las negociaciones para hacer algunos cambios de jugadores se estancaron

El director deportivo de Chivas, Ricardo Peláez aceptó que sí hubo interés por hacer un intercambio por Aldo Rocha, mediocampista de Mazatlán, sin embargo las negociaciones con la nueva directiva no avanzaron como se pretendía.

«Sí, ha habido pláticas directiva-directiva, pero nunca con el jugador y ya se estancaron», señaló el dirigente rojiblanco.

Rocha es uno de los jugadores que pertenecían a la plantilla de Monarcas Morelia, y que para el Apertura 2020 jugará con el nombre de Mazatlán representando a dicha plaza en Sinaloa.

El futbolista tiene 27 años, y disputó los 900 minutos del Clausura 2020 con Morelia, con 5 goles marcados en lo que fue su mejor torneo como profesional.

Peláez aclaró que no están buscando portero, pese a los rumores que hay sobre el regreso de Rodolfo Cota, o el supuesto interés por Jonathan Orozco.

En caso de que se confirmara la salida de Raúl Gudiño, Miguel Jiménez ocuparía el puesto de suplente de Antonio Rodríguez en el arco rojiblanco.

Peláez también señaló que «Ponchito» González tampoco estuvo en la agenda para reforzar al mediocampo del técnico Luis Fernando Tena.

Por otra parte, reiteró que José Juan Macías solamente saldrá si hay una buena oferta del mercado extranjero, mientras que José Juan Vázquez tiene las puertas abiertas para salir, ya que en el torneo pasado casi no tuvo actividad en lo que ha sido su segunda etapa con Chivas.

Ricardo Peláez, director deportivo del Rebaño, afirmó que el deseo de Macías es irse campeón con el Rebaño.

«Con J.J. está la situación abierta para que si llega un ofrecimiento de Europa, a un buen equipo, y él lo sabe y lo hemos platicado, que no dé el paso por darlo a un equipo donde no pueda trascender, tiene la palabra del presidente, el apoyo del técnico, del director deportivo de cumplir ese sueño, no ha llegado ese ofrecimiento. Hay varios equipos que están interesados que están en competencia, si llega y es interesante, tiene las puertas abiertas.

«El jugador está totalmente enfocado en ser campeón con Chivas, por encima de irse a Europa, está irse campeón con Chivas, se puede presentar que llegue el ofrecimiento. Por encima de irse a Europa, está (su deseo) de ser campeón con Chivas», dijo Peláez a Chivas TV.

En cuanto a Gudiño y «Gallito», ambos desean salir en busca de minutos.

«Realmente pueden ser bajas Gudiño y el «Gallito», porque ellos se han acercado y me han manifestado su deseo de jugar y tener más participación, pero pueden quedarse. Si no hay un ofrecimiento interesante, tienen el deseo de quedarse y ser campeones», manifestó el directivo.

Peláez descartó un interés por regresar a Carlos Salcedo a la zaga rojiblanca, además de que no tiene la intención de que se vayan ni Cristian Calderón ni Isaac Brizuela.

En el caso de Salcedo trascendió que fue él quien se acercó a la directiva, pero le comentaron que en este momento no buscan defensas centrales.