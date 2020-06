En Sonora no se permiten divorcios por videollamada

Francisco Gutiérrez Rodríguez externó su preocupación por que se le dé tan poca importancia a un trámite que debe de ser analizado a profundidad

El Código de Procedimientos Civiles y en materia Familiar en Sonora no permite hacer divorcios por video llamadas, como sucede en otras entidades del país como Chihuahua, Nuevo León y Jalisco, comentó Francisco Gutiérrez Rodríguez.

El presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) explicó que está modalidad no está prevista en el código, porque desde septiembre del año 2017 el Congreso de la Unión es el único facultado para legislar en la materia.

Precisó que los estados de Chihuahua, Nuevo León y Jalisco han avanzado mucho en implementar proceso electrónico desde hace muchos años, por ello, cuando se acordó que el Congreso de la Unión es el acreditado para definir estas modalidades, las entidades ya habían implementado sus códigos.

“A nosotros el tránsito de la modernidad nos agarró a medio camino, habíamos logrado lo de las notificaciones electrónicas en el congreso y el registro único de abogado electrónico, en eso andábamos cuando se viene lo del 2017. El Congreso de la Unión quedó en sacar un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y no lo ha hecho”, anotó.

Sin embargo, abundó, en lo personal le preocupa que se den tantas facilidades para disolver un vínculo tan serio como es el matrimonio.

“El legislador sonorense quiso rodear de seguridad para que no se tome como un juego, por ejemplo los que se divorcian recuperan su capacidad enteramente para casarse, excepto cuando nuevamente son entre ellos, al año, deben esperar un año”, destacó el magistrado.

Con las modalidades electrónica se corre el riesgo que se tome como una vacilada el matrimonio “me caso, me divorcio por video llamada, al mes me vuelvo a casar y luego me divorcio”, comentó Gutiérrez Rodríguez.