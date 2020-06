Calma “Chicha” entre los aspirantes a la candidatura a la gubernatura de Sonora

A un año de las próximas elecciones de Sonora y a como se está extendiendo el Coronavirus, se me hace que no habrá tiempo para precampañas electorales. Los aspirantes a puestos de elección popular no se han movido públicamente porque las cafeterías y restaurantes se encuentran cerrados. En lo privado tampoco, por el temor de contagiarse con la enfermedad que tiene paralizado la entidad. Los “posibles” candidatos que andaban en precampañas no han hablado durante la cuarentena, quizá por respeto a tantos enfermos y muertos que ha dejado la pandemia.

En años electorales anteriores, para estas fechas los aspirantes a la candidatura al Gobierno de Sonora ya andaban en campañas abiertas, por supuesto violando la ley, y ahora, la enfermedad del Coronavirus los tiene frenado. Lo que no habían logrado las autoridades electorales lo hizo la pandemia y quien sabe hasta cuando empiecen a moverse. El año electoral empieza el próximo mes de septiembre y las elecciones serán el 06 de junio del 2021, si es que no me equivoco.

Los aspirantes a la gubernatura por los diversos partidos políticos son Ernesto Gándara Camou, Miguel Ernesto Pompa Corella, SylvanaBeltrones Sánchez; Antonio Astiazarán Gutiérrez, Ana Gabriela Guevara Espinoza, María Dolores del Río Sánchez, Alfonso Durazo Montaño, Célida López Cárdenas y el “tapado”. Estos aspirantes buscarán la gubernatura con el apoyo de los diversos partidos políticos…Ninguna de ellos irá solo en un partido porque sería una derrota segura.

Cuando lleguen los tiempos electorales, estos personajes políticos buscarán partidos que los apoyen. Se acabaron los tiempos de los candidatos de un solo partido, ahora se busca la alianza para tener más representación ante los órganos electorales. Esto no les dará más votos. Los candidatos del PRI y PAN tienen sus “votos duros” asegurados, no así Morena, PT, PVEM y PRD, entre otros. Si hay muchos candidatos a la gubernatura podría ganar el PRI la elección.

Ahora, una alianza PRI y PAN, asegurarían la gubernatura y evitarían que el candidato de Morena y sus alianzas de izquierda llegara a la gubernatura de Sonora….Los partidos de izquierda no tienen militantes ni simpatizantes, solo son fanáticos de Andrés Manuel López Obrador y éste, no aparecerá en las boletas electorales….A propósito, López Obrador no estará presente en la puesta en marcha del Tratado Comercial Canadá, Estados Unidos y México, el próximo 1 de julio, porque celebrará su Segundo Aniversario de su triunfo electoral que lo llevó a la presidencia.

Anuncia Gobernadora becas para hijos de personal de salud que ha perdido la vida en la lucha contra el Covid-19

En gratitud y reconocimiento de la entrega y valentía del personal del sector salud que ha fallecido luego de estar en el frente de batalla contra el Covid-19, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano anunció que las hijas e hijos de quienes perdieron la vida ayudando a otros a atenderse en los hospitales, contarán con becas hasta el nivel universitario.

La mandataria estatal manifestó que la lucha que se ha emprendido en el mundo contra este virus no sería posible sin las y los guerreros que están a diario en la primera línea de batalla, siendo ejemplo de vocación, sensibilidad y entrega para salvar vida; por ellas y ellos, dijo, se debe de actuar en justicia y honrarlos apoyando a sus hijas e hijos que se han quedado sin una madre, sin un padre.

En su memoria, dijo, giró instrucciones a la titular del Instituto de Becas y Crédito Educativo, Yazmina Anaya Camargo, para que se garantice la asignación de este apoyo hasta nivel universitario para las hijas e hijos del personal de salud de hospitales públicos del Estado.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerde, en política no hay amigos, solo compromisos