Reforzará Gobierno federal a Sonora en materia de seguridad: Alfonso Durazo Montaño

Sonora será reforzado en seguridad por elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de la Marina (Semar) a raíz de los hechos violentos registrados en el Municipio de Caborca el pasado fin de semana, informó Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana en el país.

El secretario omitió el número de elementos por cuestiones de seguridad, pero informó que el gabinete de seguridad sostuvo una reunión con la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano y se acordó, además de incrementar el estado de fuerza de la entidad, mejorar el proceso de judicialización, consolidar los servicios de inteligencia y trasladar reos generadores de violencia desde los penales del estado a otros lugares.

El primero de los acuerdos es incrementar el estado de fuerza en la región, con un apoyo y compromiso de la Marina, Guardia Nacional”. Asimismo, resaltó el compromiso de mejorar la judicialización de los casos, de tal manera que los delincuentes no entren por una puerta y salgan por otra. También acordamos consolidar los servicios de inteligencia”, dijo, el funcionario federal.

Durazo Montaño señaló que se acordó mejorar la coordinación entre estado, municipios y la federación. “Acordamos consolidar el respeto al espacio de la seguridad pública como un ámbito de neutralidad política de tal manera que no agreguemos a las complejidades de la seguridad, las complejidades inherentes a las cuestiones políticas”.

El sonorense, originario de Bavispe, y secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana federal, informó que se llegó a un acuerdo con la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, de mantener la seguridad del estado al margen de las cuestiones políticas…Qué bien, ya que, a partir del mes de septiembre, que inicia el proceso electoral, todo se convierte en grilla.

En los mentideros políticos se comenta que para antes de que termine el presente año, Durazo Montaño renunciará a su cargo público para venirse a Sonora a organizar su precampaña política con la idea firme de convertirse en el candidato del partido Morena a la Gubernatura del Estado. Algo hay de cierto, ya que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ya le dio su “patadita” de su buena suerte ayer y habló en su conferencia de prensa mañanera maravillas de él. Qué bien.

Hasta ahora no se ha encontrado la fórmula de frenar la pandemia del Coronavirus

Hasta ahora las autoridades no han encontrado la fórmula para frenar la pandemia del Coronavirus en Sonora y solo publican a diario los nuevos contagios y muertes de esta enfermedad. Este miércoles se registrados 241 nuevos contagios y 47 muertes, lo que acumulan 7 mil 547 enfermos desde el pasado 16 de marzo. Esperemos en Dios que la pandemia abandone el estado, el país y el mundo en los próximos días… Mientras, los empresarios buscarán activar paulatinamente sus negocios para evitar los “quiebres” y tener que declararse en quiebra.

Al parecer no hay nada que hacer y solo esperar a que la pandemia se aleje del estado y evitar que esta no nos agarre en la calle porque nos contaminará y nosotros contaminaremos a otras personas, principalmente a los más cercanos, que es la familia. Hay que poner todo de nuestra parte para ayudar a los médicos y enfermeras a hacer su trabajo. En ocasiones uno no puede quedarse en casa, por la necesidad que hay de salir a trabajar…. Es que son tres meses de encierro.

Ya esperamos los más, ahora hay que esperar lo menos, dicen las autoridades de Salud, pero la gente está incrédula y económicamente en la ruina, por lo que se encuentra en un verdadero predicamento. Por un lado, el temor a morir de la enfermedad y por el otro, el miedo de morir de hambre. Y ni a quién echarle la culpa, pero para desahogarnos hay que culpar al gobierno. Lo cierto que esta pandemia, que inició en China, agarró por sorpresa a todos los gobiernos.

En otros lugares del planeta ya empezó una segunda vuelta del Coronavirus y en México estamos en lo fuerte de la primera, lo que nos hace pensar que la enfermedad llegó para quedarse y lo único que nos puede librar de este mal serían las vacunas que se encuentran en proceso de autorización. Las autoridades de Salud están haciendo todo lo posible para frenar la enfermedad atendiendo a las personas que tienen síntomas con le el fin de evitar más contagios.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerde, en política no hay amigos, solo compromisos