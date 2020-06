Muere el reportero gráfico Mario Mazón por Covid-19

Después de varios días luchando contra la enfermedad del Coronavirus 19, el reportero gráfico Mario Mazón perdió la batalla. Mario laboraba en la Coordinación Estatal de Comunicación Social, muy cerquita de la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, por lo que la mandataria debe de cuidarse mucho ya que la enfermedad la anda rondando.

Sus secretarios de Gobierno y Sedesson, Miguel Ernesto Pompa Corella y Manuel Puebla Espinoza de los Monteros, respectivamente, se vieron afectados en su Salud por esta enfermedad. Ya están bien y regresaron a sus labores.

No sé si la pandemia del Covid-19, que tienen su epicentro actualmente en el estado de Arizona, en la Unión Americana, tenga algo qué ver con los altos casos de contagios y muertes en Sonora, la lógica te dice que sí, pero hay que esperar la opinión de las autoridades de Salud del Gobierno del Estado.

En Sonora se han incrementado los contagios en las últimas semanas y esto ha provocado que se incremente las medidas de Salud para evitar más muertes. No hay que salir a la calle si no hay nada importante qué hacer, lavarse las manos, no besos, no abrazos y no saludos de manos.

Familias enteras de Sonora acostumbran a visitar ciudades de Arizona en viajes de negocios, de paseo y compras, pero, sobre todo, familiar…Muchos sonorenses tienen familiares residentes en Phoenix, Tucson, entre otras, por lo que es fácil el contagio. Esto nos obliga cuidarnos más. Las autoridades de Sonora deben de evitar contagios y, si es posible, cerrar el cruce entre ambas entidades…Esto, supuestamente lo están haciendo las autoridades estadounidenses, pero no. El cruce de allá (EU) para acá, es libre, pero de acá para allá (México) no.

Para evitar el contagio del Coronavirus no hay de otra más que quedarse en casa, hay que cuidarnos nosotros mismos, porque las autoridades no han podido con tanto enfermo. Esto ya quedó demostrado y cada día son más los pacientes y los muertos caudados por esta terrible enfermedad que “trae de cabeza” a todo el mundo.

En muchos piases ya empezó la “segunda vuelta”, ya que los contagios están volviendo, pero estos ya tienen experiencias y están haciendo lo posible para que no crezca la enfermedad…Esta se evitará hasta que haya una vacuna.

A través de su cuenta de Twitter la gobernadora Claudia Pavlovich informó sobre la muerte de Mario Alfonso Mazón Hernández colaborador de su equipo de prensa. Mario se desempeñaba como fotógrafo en el equipo de la gobernadora y desde hace unas semanas luchaba contra la enfermedad Covid-19. La gobernadora envió un mensaje de consuelo a familiares, amigos y compañeros de Mario, además de destacar su entrega en la profesión que desempeñaba.

Hoy toca baño, es Día de San Juan; felicitaciones a todos los Juanes y Juanitas

Hoy toca baño, es Día de San Juan. Esta es una tradición sonorense que al parecer se ha olvidado por las nuevas generaciones. Además, el Día de San Juan estaba considerado como muy llovedor y la gente, principalmente los niños, salían a la calle a bañarse con el agua de la lluvia. Ahora, con tanta sequía que registra Sonora, es imposible seguir la tradición, al menos hay que hacerlo en la regadera…También es día de todos los Juanes y juanitas, por lo que hay que felicitarlos y brindar con ellos. Sí se puede, brindando guardando la sana distancia…Un saludo al doctor Juan de Dios Nava Medina, mi amigo, un fuerte abrazo.

Expone Jorge Vidal estrategia ante el Covid-19 para la reactivación y la recuperación económica

Para que las empresas que tuvieron que parar labores por la contingencia sanitaria vuelvan a trabajar, desde el Gobierno del Estado se han diseñado esquemas de apoyos e incentivos para que el regreso a sus labores sea de beneficio para la economía en el estado y protegiendo siempre la salud de las y los sonorenses, destacó el secretario de Economía, Jorge Vidal Ahumada.

Al comparecer de forma virtual ante integrantes de la Comisión Atención a Emergencia Sanitaria y Económica por Covid-19 del Congreso del Estado, explicó los distintos apoyos que el Gobierno del Estado ha otorgado a pequeños y medianos empresarios mediante créditos, así como respaldo en el tema de pago de impuestos y resumió el pacto social Para Que Siga Sonora, al que convocó la gobernadora Claudia Pavlovich y al que se han sumado todos los sectores productivos.

“Es una magnífica oportunidad para dar un panorama del punto de vista del sector económico, sobre todo entre el cuidado de la salud y la reapertura económica; el Gobierno del Estado lo conceptualizamos y se visualizó el gran problema de salud y el trastorno que iba a provocar, la gobernadora nos instruyó a estructurar un apoyo, cuyo objetivo es preservar la salud de las y los sonorenses”, indicó.

Vidal Ahumada explicó que se ofreció el Crédito Emergente, el cual cuenta con una bolsa de 100 millones de pesos, se han autorizado 4 mil 650 créditos, de los cuales 3 mil 850 ya fueron entregados, siendo que en 8 días se entregarán el total de los apoyos… Otro de los apoyos fue el Impulso para el Desarrollo Empresarial, con el que a través de un capital semilla contó con una bolsa de 300 millones de pesos, y otorga a los beneficiarios de 150 mil pesos a 5 millones de pesos; al momento, dijo, se han pagado 50 millones de pesos a través de 533 solicitudes… El tercer apoyo que se concretó durante esta contingencia el Programa del Autoempleo, con una bolsa de 20 millones de pesos, y para otorgar créditos a los comerciantes informales por 8 mil pesos cada uno, indicó.

