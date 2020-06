No es el momento de bajar la guardia ante el Covid 19: Dénica Cruz

En Sonora continúan los contagios y las defunciones por Covid-19, por lo que no es el momento de bajar la guardia ante la situación actual informó Dénica Cruz Loustaunau.

La directora de Epidemiología de la Secretaría de Salud detalló, durante la transmisión del programa “Hablemos de Salud” que se transmite por Facebook Live, que las personas mayores de 60 años y que presentan enfermedades crónicas no transmisibles, siguen siendo el grupo de mayor riesgo de tener complicaciones o un desenlace fatal, ya que el índice de letalidad que se está presentando en pacientes con estas comorbilidades y Covid-19 es de 28 por ciento.

“La letalidad de este grupo es mucho mayor que en el de personas menores de 60 años, que tienen una letalidad de cinco por ciento, por lo que es muy importante prestar especial atención a los adultos mayores”, explicó. En cuanto al protocolo de protección cuando un familiar es positivo a Covid mencionó que es indispensable el aislamiento, no solo de la persona enferma sino de los que habitan en la misma casa con él, ya que pasan a ser casos sospechosos de inmediato.

Dijo que si la persona confirmada con Covid no puede aislarse por completo de la familia, deberá mantener una distancia mínima de dos metros sobre todo al dormir, usar cubreboca todo el tiempo y lavarse las manos frecuentemente.

Cabe señalar que aunque los familiares no presenten síntomas, solo por el hecho de haber estado en contacto directo con el enfermo deben permanecer en aislamiento de manera responsable por lo menos durante siete días, pero lo ideal son 14, expresó.

Cuando el enfermo de Covid se haya recuperado y nadie de los familiares presente síntomas, pueden volver a convivir siempre tomando en cuenta las medidas de prevención ya mencionadas.

Narró que los cuadros leves de la enfermedad pueden durar hasta cinco días, aun así, el aislamiento debe ser de 14 días, pues aunque presente mejoría o ya no tenga datos clínicos puede seguir siendo transmisor.

Las medidas de prevención siguen siendo las mismas recordó, uso de cubreboca, lavado frecuente de manos, mantener la sana distancia y continuar con la estrategia de quedarse en casa, puntualizó.

Importantes identificar los 10 cuerpos encontrados al norte del Municipio de Caborca

No sé si las autoridades ya dieron a conocer los nombres de los 10 cuerpos del sexo masculino que encontraron “regados” a unos siete kilómetros al norte de Caborca, rumbo a Sonoyta, para saber si eran residentes locales o foráneos. De esta forma los investigadores podrán iniciar las pesquisas parar dar con los responsables de la balacera ocurrida el pasado fin de semana (viernes y sábado) en donde perdieron la vida dos personas, a parte de los tirados en la carretera.

Cada vez que sucede un hecho de esta naturaleza, las autoridades detienen a todas las personas que se encuentran en la calle y después las tienen que dejar en libertad por falta de pruebas. En ocasiones les quitan armas que les encuentran en su poder, lo que quieren decir que ya saben quienes tienen armas en sus casas, lo que los hacen sospechosos de los hechos violentos. De los acontecimientos y presuntos detenidos no se vuelva a saber nada, porque pasan ámbito federal.

En Caborca, grupos rivales se enfrentaron a balazos la tarde-noche del viernes y la madrugada del sábado, sembrando el pánico entre la población, incendiando cuatro casas y cuatro vehículos, un tráiler y una gasolinería, además asesinaron a dos personas. Después de los hechos acudieron fuerzas policíacas estatales y federales, Ejército y la municipal. Presentes el secretario de Seguridad Pública estatal, David Anaya Cooley y el director de la PESP, Alfonso Novoa.

Los acontecimientos fueron “peliculescos”, iniciando el viernes por la tarde en Puerto Lobos, a unos 100 kilómetros al Poniente de Caborca (según mis cálculos), y continuaron dentro del primer cuadro de la ciudad, en donde los vecinos solo escuchaban la balacera porque se escondieron en sus casas debajo de las camas. Fueron horas se fuego cruzado, pero en realidad no se sabe quién contra quién. Se supone que fueron grupos de delincuentes enfrentándose a balazos.

Vecinos exigieron este lunes protección por parte de las fuerzas policiacas locales, ya que estas no participaron en los hechos violentos del fin de semana en donde murieron dos personas inocentes en la balacera. Los otros 10 muertos, se supone que fueron dejados por los delincuentes en su huida, por eso es importante saber quienes son, a qué se dedicaban, si es que eran de la región y, si era de fuera, saber qué es lo que hacían en la entidad. Por lo general estas muertes…ni las otras, se investigan, “muerto el perro, se acabó la rabia”.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerde, en política no hay amigos, solo compromisos