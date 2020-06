Sería peligroso para la comunidad volver a la normalidad con tanto contagio de Coronavirus

Si los gobiernos estatales le hacen caso al presidente Andrés Manuel López Obrador, a partir de mañana se podrían abrir las puertas en todas las empresas y centros de trabajo, además de las iglesias. También los empresarios están presionando para que de una vez termine la cuarentena y que todo vuelva a la normalidad, cuando los índices de contagios cada día son mayores. Debe ser difícil para los gobernadores tomar una decisión, cuando la salud debe ser primero.

Sería imperdonable “echar las campanas al vuelo” cuando, en el caso de Sonora, los contagios del Coronavirus van en aumento. Sin embargo, muchas familias por decisión propia rompieron con las medidas de seguridad y salieron a la calle en busca del “pan nuestro de cada día”, o, porque se enfadaron del encierro de más de 60 días, “en su salud lo hallarán”, dice un dicho popular. En Sonora cada día son más los enfermos y muertos, por lo que debemos quedarnos en casa.

Cabe recordar que en Hermosillo los comercios y la mayoría de las empresas se encuentran cerrados, por lo que no hay nada qué hacer en la calle. Solamente los comercios que venden alimento, como los supermercados y abarrotes están autorizados para abrir sus puertas. Sin embargo, muchos negocios, como talleres mecánicos y de refrigeración continúas abiertos y no han dejado de prestar el servicio. Los técnicos en refrigeración han hecho su agosto en junio.

Mucha gente pensaba que con el calor que registra Sonora, desaparecería la pandemia del Coronavirus, pero no ha sido así, al parecer ser tomó más fuerza. En Hermosillo ya se registran más de 40 grados centígrados a la sombra y los contagios se han incrementado en forma importante. Esta pandemia se irá cuando los gobiernos digan, pero no hay que confiarse. La Gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano dijo que el Coronavirus llegó para quedarse.

Sí, como la Influenza, que regresa los meses de fin de año, por lo que hay que vacunarse en agosto o septiembre para no contraer la peligrosa enfermedad, que es la “hemanita menor” del Coronavirus, ambas ponen en peligro la vida. Hay otras como el sarampión, la tifoidea, entre muchas. Lo malo es que para el Coronavirus todavía no existe una vacuna y eso la vuelve más peligrosa…Por lo pronto, vamos a ver si superemos esta enfermedad o se va, en definitiva.

Se suman sectores al Pacto Para Que Siga Sonora, convocado por la Gobernadora

Para unir esfuerzos y la voluntad de todos en la protección de la salud de la población sonorense y, al mismo tiempo, salvaguardar los empleos y la economía del estado, representantes de todos los sectores se sumaron al “Pacto Para Que Siga Sonora”, convocado por la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, para enfrentar esta etapa que impone la pandemia por Covid-19 y emprender el camino a la nueva realidad del estado.

En una histórica reunión virtual, en la que participaron más de 750 representantes de todos los sectores productivos de la sociedad, académicos, investigadores, presidentas y presidentes municipales, legisladores, políticos, funcionarios, deportistas, representantes de iglesias, organizaciones civiles, comerciantes en pequeño, así como ex gobernadores de Sonora, inició la construcción del diálogo al que convocó el pasado domingo la gobernadora, y que este jueves tomó forma en este encuentro de voluntades para que siga Sonora en esta batalla y salga de ella fortalecido.

La nueva normalidad que ha dibujado esta Pandemia, es una nueva realidad tan complicada que contempla dos situaciones primordiales y contradictorias, como la de mantener las medidas rigurosas de prevención y aislamiento social para contener su crecimiento y, por otro lado, demanda una reapertura económica que incrementaría la movilidad social, de ahí la importancia de que todos participen en este Pacto Para Que Siga Sonora, destacó la gobernadora.

Este pacto, resaltó, contempla que el Gobierno del Estado siga encabezando la estrategia ante la pandemia, pero que en esta ruta cuente con un fuerte apoyo y compromiso de la ciudadanía para tomar decisiones diarias responsables para su autocuidado; de un sector productivo que se apegue escrupulosamente a las medidas sanitarias en cada una de las empresas que se reactiven; un pacto que sume a las organizaciones de la sociedad civil, a los académicos, a las asociaciones religiosas, a los tres niveles de Gobierno, a los tres poderes, a los organismos autónomos, todos unidos por Sonora ante el Covid-19.

“Este pacto no es con la gobernadora, no es con mi gobierno, es con todos los sonorenses”, subrayó, al señalar que todos debemos ser responsables. “Yo no estoy de acuerdo con quienes dicen que el que se tenga que morir, que se muera, y el que se tenga que contagiar que se contagie, creo que todos somos corresponsables, y sé que vamos a seguir siéndolo, yo les pido a cada uno, que sean portavoz de la realidad que se está viviendo en Sonora, este virus no es un invento, no es una broma, es una realidad”, apuntó.

La mandataria estatal agradeció la voluntad y participación manifiesta de todos los sectores y de los exgobernadores presentes en la reunión virtual, Samuel Ocaña García, Manlio Fabio Beltrones Rivera, Armando López Nogales y Eduardo Bours Castelo…Qué bien.

