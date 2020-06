Se incrementan muertas violentas en Sonora, principalmente en Hermosillo y Cajeme

Mientras las autoridades de Salud registran más contagios y muertes por la pandemia del Coronavirus en Sonora, la secretaría de Seguridad Pública informa de muertes violentas en los diferentes municipios de la entidad, principalmente en Cajeme, Guaymas-Empalme, Nogales y Hermosillo, entre otros. En la carretera Internacional entre Guaymas y Hermosillo se localizaron ayer cinco cuerpos sin vida, unos arriba de otros, “apilados”. En Ciudad Obregón, el pasado sábado asesinaron a un empresario y este miércoles fueron encontrada dos personas sin vida en la habitación de un hotel ubicado al sur de la ciudad, una de ellas reportera del Diario del Yaqui.

Esto solo por señalar tres casos, pero cuando no es uno, es otro municipio los que registran muertes violentas, la mayoría jóvenes, por lo que es urgente investigaciones entorno a los hechos, ya que lo primero que se nos viene a la cabeza es que estos andaban en malos pasos y, las autoridades, cierran los casos diciendo que son “ajustes de cuentas” entre bandas delictivas.

Es importante que la Fiscalía estatal investigue y vayan más allá de una simple declaración. Todos los días mueren personas jóvenes y viejos que en los archivos policiacos quedan como delincuentes.

También son muchas las denuncias en donde se reportan la desaparición de jóvenes que nunca regresan a sus hogares, que tampoco son investigados. Entendemos que no hay el suficiente personal como para conformar grupos de investigadores dentro de la fiscalía; también suponemos que andaban en malos pasos. En Sonora no existe la figura de investigador privado, que muchas familias con dinero podrían contratarlos, por lo que nos quedamos hasta donde lleguen las supuestas investigaciones de las autoridades gubernamentales…Es importante investigar, al menos que exista temor de “pisar talones” y llegar con grupos de cabecillas.

La Fiscalía no investiga y los hechos delictivos permanecen en el ambiente policiaco el día de los hechos y el siguiente, cuando salen publicados en los diarios. Después las autoridades se olvidan y hacen público los nuevos casos…Me preguntaba un vecino que, dónde enterraban a tanto cuerpo que mueren en los hechos violentos y, le respondo, me imagino que en los panteones o los creman, para que no quede huella. Los panteones se encuentran llenos y uno nuevo abrió sus puertas hace unos días, para dar cabida a los fallecimientos por la pandemia del Coronavirus.

Enfrentamiento a balazos entre policías y personas armadas al norte de Hermosillo

Ayer, al atender un reporte de personas armadas en el interior de un viñedo, agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) fueron recibidos a tiros por tres personas, al repeler la agresión abatieron a dos y uno de ellos se dio a la fuga.

Los elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) acudieron al llamado, alrededor de las 13:00 horas, en un campo agrícola ubicado en el kilómetro 21 de la Carretera Internacional, tramo Hermosillo-Nogales.

Hasta el momento se investiga la identidad de las dos personas abatidas, ambas del sexo masculino, a quienes se les aseguró dos armas de fuego, una del tipo escuadra calibre 9 milímetros y otra del tipo revólver calibre .38…Además, entre sus pertenencias se les halló una bolsa negra en cuyo interior había alrededor de 100 porciones de narcótico, con las características del “cristal”, además de 2 mil 500 pesos en billetes de diferentes denominaciones.

Al repeler el ataque, los agresores resultaron heridos, solicitando de inmediato los agentes AMIC la presencia de socorristas de la Cruz Roja, a la vez que pidió apoyo a otras corporaciones para realizar la búsqueda del prófugo. Acudió personal de Servicios Periciales y del Servicio Médico Forense, de la Fiscalía de Justicia de Sonora, quienes procesaron el lugar y recolectaron los indicios, los socorristas declararon sin vida a los atacantes, derivado de las heridas.

El presidente López Obrador tiene delirio de persecución y muchas pesadillas nocturnas

El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó esta mañana un documento llamado «Rescatemos a México» en el que presuntamente se establece una red de un “Bloque Opositor Amplio (BOA)” para hacer campaña en contra del Gobierno federal y de la 4T.

En conferencia en Palacio Nacional el mandatario mostró un presunto informe en el que se llama a sectores empresariales, partidos políticos opositores, comunicadores, organizaciones de la sociedad civil, entre otros, a formar un frente en contra de la actual administración.

De acuerdo con el informe presentado y leído por el director de Comunicación Social, Jesús Ramírez Cuevas, el objetivo el impulso del BOA es para obtener la mayoría de la Cámara de Diputados en las elecciones de 2021 y, posteriormente, retirar a López Obrador en 2022 mediante la revocación de mandato.

“Es posible desplazar a Morena en las próximas elecciones federales y locales si se aplica desde ahora una estrategia en dos frentes: por un lado, potenciar las debilidades y limitaciones de Morena como partido en el gobierno más las administraciones locales, pugnas internas, debilidad organizativa y alejado del presidente de la República.

“Por otro lado, integrar un Bloque Opositor Amplio (BOA) a la 4T donde participen PAN, PRI, PRD, MC, partidos emergentes como México Libre, gobernadores, alcaldes de las principales ciudades, grupos empresariales locales, medios de comunicación y comunicadores afines, redes sociales orgánicas y organizaciones de la sociedad civil”, se lee en el documento clasificado como «confidencial».

Entre los presuntos actores y promotores del BOA están la Coparmex, Femsa, Consejo Nacional Ciudadano, Gobernadores Anti4T; los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón; consejeros del INE, magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; dirigencias nacionales del PRI, PAN, PRD, México Libre; además de encuestadoras y medios de comunicación.

Entre las acciones que se plantean están el que cámaras empresariales “patrocinen” al BOA; la alianza de gobernadores del PAN, PRI y PRD; que dirigencias partidistas y organizaciones acuerden las candidaturas para los comicios; contratación de influencers para llevar a cabo campaña en redes sociales contra López Obrador.

Se indica que la campaña del BOA en medios de comunicación y en redes sociales debe centrarse en el cuestionamiento a los resultados sobre desempleo, pobreza, seguridad y corrupción. Presuntamente una de las acciones es centrar un discurso basado en los niveles de desempleo y de inseguridad en el país responsabilizando al titular del Ejecutivo federal, así como a la 4T, de estos problemas.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerde, en política no hay amigos, solo compromisos