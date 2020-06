Sería riesgoso terminar con el programa “Quédense en casa” en Sonora

A las personas que les gusta la pachanga y el rejuego, es imposible mantenerlos quitos en sus hogares en esta cuarentena de 60 días, principalmente los jóvenes que tienen muchos amigos para celebrar cualquier cosa. Ya se empiezan a ver a muchas jovencitas y jovencitos haciendo sus prácticas deportivas en los parques recreativos de nuestra ciudad. Creo que las actividades sanas se deben de permitir, pero son las autoridades de Salud las que tienen que decir cuando, de acuerdo a la situación que guarden los municipios de la entidad. En Hermosillo sería peligroso.

En nuestra capital sonorense cada día se registran más contagios y muertes por la pandemia del Coronavirus, por lo que resulta riesgoso salir a los parques a ejercitarse. Vale más esper unos días, luego que la situación cambie de color. Ya ven que las autoridades inventaron un semáforo con muchos colores y todo el país se encuentra de color rojo.

Lo más que podemos hacer es quedarnos en casa para no ser contagiado y no sumar más casos. Muchas personas tendrán que salir por necesidad a trabajar, pero las que no tengan nada que hacer hay que quedarse en casa.

Hermosillo registra índices muy altos de contagio, por lo que la gente debe de seguir en casa, para no incrementar el número de enfermos. Al parecer son muchas las personas que tienen la necesidad de salir en busca del sustento familiar, porque si no trabajan no comen. Otras familias reciben sus sueldos trabajen o no, otras perciben el 50 por ciento de este.

Lo cierto es que la situación económica se está agravando y Sonora podría caer en recesión. El país ya se encuentra en recesión, aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador no lo quiera reconocer.

La pandemia del Coronavirus le ha pegado duro a la economía mundial y la gran mayoría de los países se encuentran en recesión, incluyendo a Estados Unidos, que es el país más poderoso del mundo. Los gobiernos no esperaban la pandemia, por lo que no estaban preparados. Sin embargo, a América llegó tres meses después y no se prepararon.

Ahora, la enfermedad no cesa, los hospitales se encuentran a su máxima capacidad y los médicos y enfermeras se encuentran cansados y, otros, han muerto en su lucha por salvar vidas…De hecho, son unos héroes.

Quieren que incluya a Sylvana Beltrones como aspirante a la gubernatura de Sonora

Muchas personas me han escrito y me preguntan que, si por qué no incluyo como posibles aspirante a la gubernatura del estado a la senadora del PRI, Sylvana Beltrones Sánchez, y les contesto, porque no se ha manifestado interesada, por el momento. Sylvana es hija del exgobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones Rivera y ha ocupados los puestos políticos de diputada federal y actualmente senadora… Sí tiene los méritos como para aspirar.

Aunque nació en Ciudad Obregón, gran parte de su vida ha radicado en la Ciudad de México, lugar en donde vive con su marido y sus hijas…Sí la voy a incluir en los próximos comentarios, como lo hago con otras respetables damas sonorenses, María Dolores del Río Sánchez, diputada local; y, Célida López Cárdenas, presidenta municipal de Hermosillo. Hacen falta mujeres en los puestos públicos de elección popular, además Sylvana, María Dolores y Célida ya saben lo que es ganar una elección con mayoría de votos. Ojalá se animen las tres a entrarle a la competencia.

Unos 12 mil trabajadores han sido despedidos por empresas en la pandemia del Coronavirus

La Confederación de Trabajadores de México, (CTM), en Sonora, informó que, de acuerdo a los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), un promedio de 12 mil trabajadores sonorenses han sido despedidos durante la pandemia del Coronavirus, ante la imposibilidad de las empresas de seguir pagando sus salarios sin estar activos o en producción.

Javier Villarreal Gámez, Secretario General de la organización obrera en la entidad, señaló, que, ante esta situación, los despidos que se han realizado se deben hacer de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo y es la exigencia que hacen a las empresas que desafortunadamente han tenido que dar de baja a miles de empleados que están afiliados a la CTM.

Los trabajadores que sean dados de baja pasarán por una dura situación pues tendrán problemas para poder colocarse de nuevo y deben de contar con un fondo para pasar las próximas semanas difíciles y la indemnización que les dé les ayudará al menos unos días para salir adelante mientras encuentran trabajo, antes o después de la pandemia.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerde, en política no hay amigos, solo compromisos.

