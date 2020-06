Los restauranteros quieren abrir las puertas de sus negocios al 40 Por ciento

Los propietarios de restaurantes ya no aguantan la “ruina” y piden a las autoridades que les permitan abrir las puertas al público con la condición de que trabajarán al 40 por ciento de su capacidad. Aseguran que hay municipios, como Puerto Peñasco y Guaymas (San Carlos), que ya abrieron y esto no es justo y solicitan que la cosa sea pareja… Difícil la situación, pero en el caso de Hermosillo cada día son más los contagios y muertes del Coronavirus.

Para que quieren los restauranteros abrir las puertas de sus negocios si la gente no va acudir, parece que no, pero los habitantes de Hermosillo y otros municipios le tienen miedo a la enfermedad y por nada en el mundo quieren verse enfermos en un hospital. Además, se corre el riesgo de morir ¿solo por salir a la calle? Creo que hay que hacerles caso a las autoridades para no sentirse culpables de los nuevos contagios y muertes que podrían causar. La situación es seria.

No se trata de que quieran o no las autoridades, se busca evitar más contagios y, por supuesto, más muertes. La secretaría de Salud está haciendo muy bien su trabajo, al grado de que muchos médicos han dado su vida por salvar a los de otros. Los restauranteros deben de entender el problema, así como los gobiernos entienden su situación económica. El tiempo dirá cuando se esté en condiciones de abrir las puertas de sus negocios y de otros que están pasando por lo mismo.

El vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Manuel Lira Valenzuela, señaló que algunos lugares comenzaron a reactivar la actividad y piden sea parejo para todo el Estado, luego de que en Puerto Peñasco se anunciara la apertura de más de cuatro mil negocios entre ellos restaurantes al 40 por ciento de su capacidad, además de que el fin de semana en zonas como Bahía Kino y San Carlos se comenzó a notar el incremento en la movilidad.

“No entendemos por qué en unos lugares sí y en otros no, nosotros estamos listos para cuando nos digan, hicimos una propuesta para que nos permitiera operar con el 40% de aforo desde inicios de mayo y estamos a la espera de recibir respuesta”, dijo. En esta semana esperan una reunión con la comisionada de Coesprisson para definir los protocolos de apertura y alguna posible fecha.

Lira Valenzuela indicó que, ya están listos para reanudar y tienen establecidos protocolos muy estrictos desde la llegada de los insumos con los proveedores, hasta el recibimiento de comensales. Señaló que, con la reactivación de actividades como la construcción, minería y fabricación de partes de transporte, también se necesitarán servicios como restaurantes y hoteles, por lo que esto debiera considerarse por autoridades estatales.

En esta semana todas las entidades federativas estarán en color rojo: José Luis Alomía

La Secretaría de Salud federal dio a conocer que en esta semana los 32 estados de la República estarán en semáforo rojo. En el sexto día de la nueva normalidad, José Luis Alomía, Director General de Epidemiología, señaló que el pasado jueves se presentó el semáforo nacional de riesgo Covid-19 para esta semana. Recordemos que solamente puede, con un mínimo aforo y con una mínima actividad, tener este tipo de acciones en el color rojo”.

En cuanto a los hoteles, se les permite el 25% por ciento de ocupación. Los mercados y supermercados pueden tener una ocupación del 50 por ciento y al interior de estos se deben de aplicar todas las medidas se sana distancia.

Barberías y estéticas pueden brindar servicio a domicilio con todas las medidas necesarias.

Finalmente, señaló que las plazas y parques pueden tener un aforo de hasta un 25 por ciento para que las personas puedan realizar un poco de actividad física (individual, no en grupo) mientras se está en semáforo rojo.

