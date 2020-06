Ojalá pronto terminen la construcción y equipamiento del nuevo Hospital General

Ojalá que pronto terminen de construir y equipar el nuevo Hospital General de Hermosillo, porque a como van los contagios de la pandemia del Coronavirus, serán insuficientes los nosocomios del estado para dar cabida a tanto enfermo. Los trabajos se encontraban suspendidos por la cuarentena, pero ya tienen una semana los trabajadores dándole duro para terminar esta obra que podría ayudar mucho para auxiliar a los otros hospitales que están a punto de “reventar”.

A lo mejor pronto pase esta pesadilla que ya rebasó el tiempo calculado por los especialistas; me informan que el sábado fueron menos los nuevos casos y también los muertos. Nos faltan los resultados del domingo, ojalá que la tendencia sea a la baja para poder dejar el encierro, porque luego nos acostumbraremos a no trabajar. Mientras hay que seguir con los convivios familiares, no importa que lo hagamos vía WhatsApp, pero tenemos tiempo para hacerlo.

En Hermosillo la gente ya le perdió el miedo al Coronavirus y dejaron el encierro. Ojalá Dios los cuide y los protejan para que las personas mayores no se vayan a contagiar y lleven al virus a toda la familia. Es que los contagios aún no terminan y son las autoridades de Salud las que llevan el conteo de los nuevos casos de enfermos y de los muertos, que cada día son más. Los bulevares y calles de nuestra capital sonorense registran demasiados vehículos y mucha gente en la calle.

Convoca Gobernadora Claudia Pavlovich a un pacto social para salir adelante

La nueva realidad que ha impuesto el Covid-19 es el reto más importante que enfrenta Sonora y para superarlo el único camino es trabajar de manera coordinada los tres niveles de gobierno, los diferentes sectores sociales y la sociedad en general, destacó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, al convocar a un gran pacto social que establezca compromisos y acciones de todos para hacer frente a los embates de esta pandemia.

En un mensaje a la ciudadanía, la mandataria estatal subrayó que los contagios y las muertes por esta pandemia siguen sumiendo en el luto y el dolor a muchas familias sonorenses; es una pandemia que no da tregua y el efecto mundial que está generando es de crisis, desempleo y pobreza. “Por eso quiero anunciarles que convocaré a un gran pacto social, que deje muy en claro que todos tenemos una tarea que hacer, un pacto con nosotros mismos, con nuestras familias, con nuestra comunidad”, aseveró.

El enojo, la violencia y la politización solo agudizará la crisis, indicó, es por eso que Sonora se sumó a las medidas federales en una actitud de compromiso y responsabilidad, porque este virus no entiende de tiempos electorales, de campañas políticas, de intereses personales, solo entiende de su propia capacidad de generar contagio muerte y pobreza, es por eso que se tomaron decisiones contra viento y marea, sentenció.

La gobernadora Pavlovich destacó que Sonora sigue el modelo de reactivación anunciado por la Federación para transitar de manera uniforme en este proceso. Se ha trabajado en acciones concretas, a través del recorte de gasto para invertirlo en equipamiento médico e insumos en beneficio de la población más vulnerable, con entrega de paquetes alimentarios para las familias y el diseño de créditos para apoyar a pequeños y medianos comerciantes. Sin embargo, indicó, es momento de reforzar el trabajo coordinado para enfrentar lo que sigue.

“Este periodo especial que viene, esta nueva realidad que habremos de enfrentar, requiere de decisiones diarias responsables, generosas, de un claro sentido de comunidad y de madurez ciudadana; la única manera de salir adelante es con un plan donde estemos todos, un plan especial para un período especial”, apuntó.

Este pacto social, destacó, significa que la sociedad recuerde que sus decisiones diarias hacen la diferencia entre la vida y la muerte, para ellos y para los que aman, donde cada nivel de gobierno asuma con toda determinación y voluntad la tarea que le toca, donde los empresarios hagan todavía más esfuerzos para mantener los empleos y con eso evitar la pobreza y la violencia.

Este pacto busca que los trabajadores reconozcan que es importante sumarse con entusiasmo y compromiso, donde el Gobierno del Estado compre a proveedores locales y apoye a comerciantes y empresarios, que el dinero público sea útil en este momento de contingencia social y económica, donde se reconozca que lo más importante es la salud y la economía y eso sólo se logra con estabilidad, con la suma de los esfuerzos de todas y todos, añadió.

“No es tiempo de titubeos, es tiempo de asumir las decisiones por las que seremos juzgados por la sociedad y por la historia; hoy debemos ver hacia delante. Los sonorenses nos sentimos orgullosos de lo que somos y lo que hemos logrado, hoy la historia nos pone a prueba y hay que sacar lo mejor de nosotros. Es tiempo de la responsabilidad, de la generosidad, es el tiempo de juntos salir adelante”, resaltó.

Felicidades a los compañeros comunicadores por el Día de la Libertad de Prensa y expresión

Pasó desapercibido el Día de la Libertad de Prensa debido al Coronavirus, ¿o será que no hay nada que festejar? Nosotros las personas mayores que todavía ejercemos el periodismo, nos festejamos vía Internet y las redes sociales. Antes nos festejábamos en grande en reuniones con todos los compañeros trabajadores de los medios impresos. Los de la radio y la televisión, no entraban en el festejo. El Día de la Libertad de Prensa era para los reporteros y periodistas de prensa.

Muchos años después, se incluyeron a los compañeros reporteros de la radio y la televisión y, posteriormente, a todos los trabajadores, no solo a reporteros…Y, ahora, nada. Ya podremos celebrar luego de que pase la pandemia y entonces sí, sálvese el que pueda. Felicidades a todos los compañeros comunicadores, por el Día de la Libertad de prensa y Expresión, que se celebró el domingo siete de junio…Además salimos con “domingo siete”, sin festejos en grande.

