Grupos de izquierda radical se involucran en manifestaciones de movimientos sociales

La Gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, debe de tener mucho cuidado con los grupos de izquierda que se están infiltrando en los movimientos sociales en todo el país. Estos grupos llevan tiempo en la entidad y de aquí en adelante participarán en marchas y plantones hasta que llegue el proceso electoral y, por supuesto, las campañas políticas.

Me imagino que la Secretaría de Seguridad Pública tiene bien identificados a los revoltosos que aprovechan las manifestaciones para causar daños y vandalizar los edificios públicos y privados.

El Gobierno de Jalisco trae problemas serios con estos grupos que se han apoderado de Guadalajara y otros municipios de esa entidad, en donde participan a diario en disturbios, apoderándose prácticamente de la Perla Tapatía. Esos movimientos se van a generalizar en todo el país, ya que los grupos izquierda están por encima del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Apoderándose de partido Morena para cometer sus fechorías. El mandatario no está de acuerdo con estos movimientos, pero no puede hacer nada, porque se es o no se es de izquierda.

Los movimientos de izquierda se han apoderado de gran parte del país y a Sonora ya llegaron y empezaron a trabajar, por lo que la Gobernadora debe de tener los ojos bien abierto para evitar que estos grupos se incrusten en el gobierno del estado.

Ya dieron muestras, primero en el movimiento de mujeres, en donde causaron destrozos edificios públicos y privado, vandalizando comercios del centro de Hermosillo y ahora lo vuelven hacer en el Centro Histórico, afectando la catedral de Hermosillo y otros edificios. El Estado debe de frenar a estos grupos.

“Tira la toalla” la alcaldesa de Hermosillo; no puede evitar que la gente salga de casa

Mientras las autoridades federales y estatales continúan enviando mensajes a la ciudadanía de cómo evitar el contagio del Coronavirus, como el “Quédense en casa”, lavarse las manos las más veces que se pueda, no saludar de mano, ni de abrazo, menos de beso en la mejilla, la Presidenta Municipal de Hermosillo “ya tiró la toalla” y declaró que es responsabilidad individual de cada ciudadano cuidarse lo más que se pueda. Dijo que es comprensible que después de 10 semanas de resguardo domiciliario las personas salgan a la calle a trabajar.

Señaló que como autoridad municipal no es responsable de la autoprotección de cada ciudadano, “y me parece absurdo que la autoridad ejerza una coerción en contra de la necesidad de trabajar”.

Dijo que la gente tiene dos opciones, arriesgarse o protegerse. El que tenga que salir a trabajar que lo haga protegido, el que tenga que quedarse en casa, qué bueno, porque así se puede proteger…Esto lo declaró la alcaldesa luego de darse cuenta que la cuarentena no estaba deteniendo los contagios y la gente no respetaba el Quédense en casa.

Tiene razón la presidenta López Cárdenas, porque muchas personas no han hecho caso a los programas establecidos para evitar los contagios, ni a los mensajes diarios de las autoridades de Salud, por lo que dejó la responsabilidad en manos de cada ciudadano de cuidarse. Las personas ya saben lo que se debe de hacer para no enfermarse. Además, no hay presupuesto para cuidar a la ciudadanía…Tendrá razón la funcionaria municipal, por lo que dejó todo en manos del Gobierno estatal. Cuando se está perdiendo una pelea en el Box, se le tira la toalla al peleador y esta es señala que se rinde.

Paciente sospechoso a Covid-19 escapa del Hospital General de Hermosillo

Eran las 8:10 horas de este viernes cuando se activó la Alerta Ámbar en el Hospital General del Estado (HGE) debido a la fuga de un paciente sospechoso a Covid-19, informó Marcos José Serrato Félix, director del nosocomio. Explicó que esta mañana cuando se iba a trasladar a una persona de 38 años de edad al Hotel Covid para su aislamiento, en tanto saliera el resultado de su prueba confirmatoria al virus.

‘’Rompió seguros de puertas, a la salida de la institución y solicitó un taxi el cual aborda y lo lleva a un domicilio particular, es la información que tenemos al momento por el taxista que lo transportó’’, declaró. Al momento de percatarse de la fuga, continuó, se alertó a todas las corporaciones a través del 9-1-1 para localizarlo.

‘’Llegó el taxista que lo transportó y al darse cuenta de que estábamos con el operativo de búsqueda nos informa que él lo llevó a un domicilio particular pero que no se imaginó que fuera un paciente con sospecha de Covid-19’’, agregó.

Serrato Félix subrayó que el hombre padece insuficiencia cardiaca, misma que produce dificultad respiratoria lo cual puede enmascarar al Coronavirus y por lo cual, se decidió su aislamiento en el hotel hasta que se tengan los resultados de su muestra.

El director del HGE dijo que una vez que encuentren al paciente, el proceso a seguir será revalorarlo en el nosocomio, así como buscar que de forma voluntaria quiera aislarse ya sea en el hotel o en un domicilio. Por último, llamó a las personas sospechosas o positivas a Coronavirus a mantener la calma y que permitan a las autoridades de salud ayudarlos a sobrellevar la enfermedad.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso el lunes, con el favor de Dios. Recuerde, en política no hay amigos, solo compromisos.

