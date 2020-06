No respetaron los hermosillenses la cuarentena y salieron a la calle

Muchos vehículos y personas en las calles se dejaron ver en Hermosillo al iniciar la semana, como si no estuviéramos en cuarentena por la pandemia del Coronavirus. Lo que no sé el por qué tanta gente salió de sus casas cuando las empresas se encuentran cerradas. Los negocios del centro de la ciudad no han abierto sus puertas y los vendedores ambulantes todavía no se activan.

Sería tanta la desesperación de estar encerrados tanto tiempo, o de plano se estaban enfermando al no tener actividad. Estar encerrados y sin dinero se puede volver loca la gente. Los trabajadores que tienen su sueldo asegurado trabajen o no, se la están pasando bien, no así los que reciben medio salario, y más, los que no recién nada. Está difícil la situación para muchas familias.

Los cierto es que en las calles se miró un día normal, como cualquier otro sin cuarentena. Las autoridades informaron que en Hermosillo de cada 10 personas seis salieron a las calles. Las que se quedaron fueron las amas de casa con los niños. Los demás, mujeres y hombres, la necesidad los obligó a salir. Esto es malo para las autoridades, porque no se acaban los enfermos.

Según los reportes de contagios del Coronavirus, Sonora está lejos de volver a la normalidad, porque cada día se reportan más enfermos, siendo mayores los nuevos casos que las personas recuperadas. El personal médico ya está cansado y los hospitales están llegando al máximo de su capacidad, por lo que es preferible hacerle caso a la secretaría de Salud, para salir de esta.

El secretario de Salud de Sonora, Enrique Clausen Iberri, ya no tiene palabras cómo explicar la situación por la que está pasando la entidad. Hasta el lunes había registrados 2 mil 571 casos de Coronavirus, de los cuales 175 son nuevos y 11 fallecimientos, haciendo un total de 204 personas muertos.

Una persona fue detenida en Nogales al tratar de introducir armas de fuego

Los que no descansan son los integrantes de las mafias del crimen organizado y este lunes un mexicano residente en los Estados Unidos fue detenido al intentar ingresar al país con 15 armas de fuego, cinco mil cartuchos útiles y 12 mil dólares, informó la Vocera de la Guardia Nacional. La captura se realizó en el cruce fronterizo Garita III Mariposa, ubicado en Nogales, Sonora, en coordinación con personal del Ejército Mexicano y del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Se informó que al conductor de una camioneta pick up, con placas del estado de Arizona, se le marcó el alto al resultar seleccionado para ser sometido a revisión aduanera y en la caja del vehículo se encontraron dos lavadoras con ropa en su interior, en donde estaban ocultos aproximadamente 5 mil 49 cartuchos, por lo que se procedió a una revisión más amplia.

Tanto en las tinas de las lavadoras, como en las salpicaderas, en el piso de los asientos traseros y en el lugar de la llanta de refacción del vehículo se encontraron 13 armas largas y dos cortas. Además, el personal aduanal, militar y de la Guardia Nacional localizaron y aseguraron 42 cargadores y 12 mil 156 dólares estadunidenses.

Ante la eventual comisión de un ilícito, al conductor de la camioneta le fue leída la Cartilla de Derechos que Asisten a las Personas en Detención, sus datos fueron inscritos en el Registro Nacional de Detenciones. El vehículo, las armas y el numerario, entre todo lo asegurado, así como el residente estadunidense fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República en la entidad.

Dan positivo al Coronavirus los diputados Jorge Villaescusa y Filemón Ortega

Se registró el tercer caso de Coronavirus en el Congreso del Estado, ahora fueron los diputados Jorge Villaescusa Aguayo y Filemón Ortega. Como se recordará el primero caso fue el de la diputada Rosa Icela Martínez, por lo que será necesario que los legisladores y personal en general se hagan una prueba. Además, que se le pegue una desinfectada al edificiopara evitar más contagios de este terrible mal.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerde, en política no hay amigos, solo compromisos.

