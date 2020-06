Echa Gattuso a Lozano de la práctica

Lozano, ¡qué tormenta! Gattuso lo caza», así titula el Corriere dello Sport un promo en su portada de este martes 16 de junio, en la que presumiblemente Genaro Gattusso corrió al «Chucky» del entrenamiento.

Ya quedó claro que el mexicano no es del agrado del técnico italiano. No lo utilizó ni pese a tener cinco cambios disponibles en el regreso de la Serie A, a lo que se suma este incidente.

El prestigioso periódico italiano recuerda que algo similar ocurrió con Allan, apenas en febrero pasado. Gattuso lo explicó en su momento.

«Un jugador debe ser profesional y entrenar respetando al club, quiero que entrenen duro.

Mañana será otro día y no le guardo rencor. Seré el primero en motivarle. Sé que tenía propuestas interesantes en el mercado de invierno, pero esos son problemas de la sociedad», dijo, tras acusarlo de «caminar en el entrenamiento».

Ahora el viacrucis es para el «Chucky» Lozano, borrado del Nápoles, al que le urge buscar otras opciones porque su destino parece claro pese a ser el jugador más caro en la historia del club, ya que desembolsaron 42 millones de euros por él.