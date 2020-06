Dulce María revela antojos y detalles de embarazo

Tras revelar su embarazo el pasado 8 de junio, la cantante Dulce María decidió compartir con sus seguidores en Twitter algunos detalles sobre el mismo, como sus antojos y su nuevo estilo de vida, a la vez que respondió a varias de sus preguntas y recibió sus consejos.

«Les contaré unas curiosidades. Extrañamente, uno de los cambios (en mi embarazo) es que no se me antoja para nada el café (¡Que saben que lo amo!), y cuando mucho me tomo unos traguitos y ya. Al principio no se me antojaba el chocolate, ¡pero ahora ya bastante», escribió en una de sus publicaciones.

«Todavía no se me bota la pancita, pero siento que estoy a punto. Dicen que casi de un día para otro eso puede cambiar».

La intérprete comentó que entre sus nuevos hábitos alimenticios ha dejado de comer sushi con pescado crudo ya que, aparentemente, llega a hacer daño a las mujeres embarazadas; reveló que al principio sentía muchas náuseas y que todo le daba asco, hasta el sol, pero que al pasar los días la sensación fue aminorando.

«Sí tengo varios antojos, sobretodo me daban en las noches, pero la verdad es que trato de controlarme mucho. Tengo que cuidarme, no puedo dejarme ir, ja ja ja. Con lo que sí caigo es con las papas con limón y chile y los chocolates», expresó en otro tuit.

Hizo hincapié en que la pandemia del coronavirus de alguna manera también ha influido durante la gestación de su bebé, ya que, por ejemplo, a veces su preocupación por lo que está ocurriendo en el mundo debido a la enfermedad hace que no pueda conciliar el sueño, lo que le provoca cansancio.

Sobre el nombre del bebé ni ella ni su pareja, el productor Francisco «Paco» Álvarez, han querido ponerse a pensar, ya que la famosa dijo que prefieren esperarse a saber si su pequeño será niño o niña, lo cual prometió que revelará a sus fanáticos más adelante.

«Les agradezco mucho todos sus mensajes de amor y que estén tan pendientes de nosotros; ahora lo más importante es que todo siga bien como hasta ahora, así que les pido que nos tengan en sus oraciones. Pronto regresaré a grabar, así que no estaré tan desaparecida por mucho tiempo», se lee en otro mensaje.