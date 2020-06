Disminuye oferta de pitahayas en la ciudad

Son pocos los vendedores de la fruta que se observan, a diferencia de otros años

La falta de lluvias en la región ha provocado que no se dé como en años anteriores la famosa fruta del dragón como se le conoce a la pitahaya, por lo que son pocas las cubetas que traen los vendedores a ofertarlas a Hermosillo.

Desde hace casi una semana llegaron a la capital del Estado procedentes de Carbó, alrededor de 10 pitahayeros, quienes como ya es tradición, se instalaron en los accesos del Mercado Municipal número Uno, para vender sus productos a los visitantes del Centro.

Brenda Chávez, comentó que desde la una de la mañana están saliendo los recolectores a cortar la llamada fruta del dragón y llenar las cubetas con hasta 180 piezas para traerla a vender a Hermosillo.

Señaló que debido a la escasez de la fruta por la falta de lluvia, sólo un grupo de pequeño de vendedores ha llegado a Hermosillo, cargados con una cubeta y media o dos de pitahayas, por lo que la venta se ha visto un poco lenta.

“Yo creo que no va a haber muchas este año, yo me traje dos, y en años atrás me traía tres o, cuatro -cubetas, pero ahorita a estas fechas estaba lleno de pitayeros aquí y ahora no hay. Le puedo decir que este día hubo un poquito más, llenaron las cubetas los hombres y se han vendido muy rápido”, dijo.

El precio de la pitahaya es de ocho pesos la pieza y 13 por 100, y los hermosillenses pueden comprarla por fuera del mercado en los accesos que se ubican sobre la calle Guerrero entre Monterrey y Elías Calles a partir de las 09:30 o 10:00 de la mañana.

La pitahayera mencionó que estarán viniendo a Hermosillo toda la temporada si se da la pitahaya que tiene mucha demanda y que solo se da en el verano.