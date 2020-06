Desea Guede quedarse en México

El estratega argentino tiene en la mira el futbol europeo

Pablo Guede quiere que México sea su trampolín para dirigir en Europa.

El ex estratega de Monarcas aseguró que desea mantenerse en la Liga MX para sumar experiencia y llegar mejor preparado a las grandes Ligas del Viejo Continente, donde debutó hace seis años cuando dirigió al Palo de la Tercera División de España.

«Me gustaría, creo que ser entrenador también implica tomar decisiones en los momentos adecuados para ir a dirigir a cada lugar donde te ofrecen trabajo, en un futuro me gustaría, creo que mi paso por México fue bueno, me puedo seguir formando como entrenador para llegar más preparado a Europa.

«Yo me encontré con un futbol brillante, me gustó mucho el futbol mexicano, una cosa era verlo por fuera, pero la competitividad que tiene semana tras semana es muy bueno, me encantaría, si se da la posibilidad, seguir en el futbol mexicano», expresó a Fox Sports el argentino, quien se rumora podría dirigir al Atlas.

Guede no quiso abundar sobre el tema de la mudanza de Monarcas a Mazatlán, pues sabe que aún no es un hecho, mientras que subrayó que su renovación no se dio por querer doblar su salario, como se mencionó, sino por cláusulas que cada parte defendió sin llegar a un acuerdo.

«Es un tema que todavía no se sabe, es una incertidumbre, de muchas veces cuando no está confirmado no me gusta hablar, por lo tanto mientas no se confirme, nos dijeron que había una posibilidad, hay que esperar para ver cómo se desarrollan los hechos.

«Fue muy claro el tema, habíamos llegado a un tema económico, pero hubo cláusulas que no estuvimos de acuerdo y decidimos no renovar. Fue muy claro el tema sin ningún tipo de problema, en una negociación no convienen puntos a la empresa o para mí puntos de cláusula muy puntuales», declaró el técnico.