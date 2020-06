Descartan Rangers cambiar nombre del equipo

Los Rangers de Texas no planean cambiar el nombre de su equipo, luego de que una columna periodística de esta semana sugiriera que la franquicia debería evitar cualquier enlace con la agencia gubernamental de aplicación de la ley del mismo nombre.

«Aunque Originalmente tomamos nuestro nombre de la agencia de aplicación de la ley, desde 1971 el Texas Rangers Baseball Club ha forjado su propia identidad independiente», informó el equipo en un comunicado.

Agregan que «El Texas Rangers Baseball Club defiende la igualdad. Condenamos el racismo, la intolerancia y la discriminación en todas sus formas».

Una columna del Chicago Tribune, indica que la agencia policial de los Rangers de Texas tiene un historial de violencia contra las comunidades hispanas y negras.

«Se puede argumentar que el nombre del equipo honra a la agencia actual, no a los peores elementos de su historia», dice la columna.

Pero también argumenta que «sin la historia y las leyendas, la franquicia no habría adoptado el nombre. Nadie nombraría a un equipo de grandes ligas ‘La Policía’ o ‘La Patrulla de Carreteras'».

La declaración del equipo de los Vigilantes señaló los esfuerzos de la franquicia para escuchar y apoyar a las comunidades de las minorías.

En los últimos 30 años, la Fundación Texas Rangers ha invertido más de 45 millones de dólares en programas y subvenciones en las áreas de salud, educación y asistencia de crisis para jóvenes en nuestras comunidades marginadas», recordó el equipo. «Esa es la mejor manera de integración».

También destacó en el comunicado que «avanzamos comprometidos a hacer aún más, con una promesa renovada de que el nombre de los Rangers de Texas representará soluciones y esperamos un futuro mejor para nuestras comunidades».