Denuncian falta de información sobre pacientes

Una mujer de la tercera edad denunció que autoridades del Hospital General del Estado no le han dado razón sobre el estado de salud de su esposo, quien el pasado lunes ingresó por dificultad respiratoria y desde entonces no le permiten verlo, bajo el argumento de que tiene Covid-19.

Felícita Cruz, con domicilio en la colonia Lomas de Madrid, tiene cuatro días sentada en la explanada del hospital a la espera de que el médico que atiende a su esposo Fidel de 77 años, le informe sobre su evolución, sin obtener respuesta.

La reportante manifestó su desesperación por no poder ver a su pareja ni tener razón de su estado de salud.

«Tengo cuatro días aquí afuera del hospital y no me dan razón, no me dejan pasar, no dejan verlo ni nada. Me siento desesperada, ya no aguanto más quiero ver a mi esposo, nada más me dicen, espérese, ya muerto lo voy a sacar de aquí, lamentó.

Mis hijos y mi cuñado quien ya está mayor también están desesperados, queremos que salga el doctor que lo está tratando y me diga la verdad», expresó.

La afectada pidió ayuda para que se le permita ver su esposo aunque sea de lejos para saber que se encuentra bien y que él vea que no está sólo en ese lugar.

Fallece paciente por pésimo servicio

Una mujer quien el pasado miércoles llegó al Hospital General del Estado procedente de Guaymas para que se realizara una diálisis y por plaquetas bajas, falleció ayer luego de que los médicos la canalizaron al área Covid sin presentar síntomas de dicha enfermedad, según dijeron sus familiares.

Gabriela y Anareli Naranjo Morales, denunciaron que trasladaron a su mamá de urgencia el pasado 24 de junio porque necesitaba una diálisis y en el hospital del puerto no contaban con el equipo para hacerlo, además de salir baja en plaquetas, al día siguiente les dijeron que estaba estable, luego que estaba en cirugía de hombres, después que dio positivo a covid y la mañana de ayer les informaron que había fallecido.

Las hijas de Magdalena Morales de Jesús, piden justicia por lo que consideran una negligencia que se cometió en dicho hospital contra su madre quien no recibió la atención que necesitaba.