Demandan a Will Smith junto a Warner Bros

Los acusan de la apropiación de los derechos sobre la vida del padre de las tenistas Serena y Venus Williams, Richard Williams, que supuestamente pertenecen a The New York Post

Las empresas TW3 Entertainment y PowerMove Multimedia demandaron a Will Smith, a su compañía productora OverbrookEntertainment y a Warner Bros. por la apropiación de los derechos sobre la vida del padre de las tenistas Serena y Venus Williams, los cuales, presuntamente, ya les pertenecían, reportó The New York Post.

Smith y el también tenista Richard Williams llegaron a un acuerdo para que el actor lo interpretara en el filme biográfico King Richard, aunque aparentemente los derechos de adaptación de su historia ya se habían vendido a las firmas demandantes.

La querella apunta a que el largometraje se basa en un incumplimiento de contrato multimillonario, por lo que se exige que el tribunal orden que todas las ganancias que llegue a tener el proyecto sean depositadas en un fideicomiso hasta que se resuelva la disputa.

«Este caso presenta una situación desafortunada y fastidiosa: la fría y calculadora apropiación indebida y la interferencia de la propiedad intelectual de los demandantes», se lee en los documentos legales.

«La buena fe de los demandantes y los esfuerzos contractualmente protegidos para llevar una historia increíble en forma de arte visual se encontraron con la avaricia de los demandados y el desprecio por los derechos existentes del demandante».

Las firmas afirman que son las verdaderas dueñas de la historia de Williams porque adquirieron los derechos de sus memorias Black and White: theWay I SeeIt, publicadas en 2014, a través de un acuerdo que hicieron con el hijo de famoso y su socio comercial, ChavoitaLeSane, en 2017, por 10 mil dólares.

En la demanda se aseguró que Williams le otorgó a LeSane, quien también está siendo demandado, un poder notarial con el propósito de realizar tratos con los derechos cinematográficos y mediáticos de su libro, y que el hombre incluso estuvo involucrado en un borrador inicial de un guion que retrata la vida de su padre al criar a dos estrellas del tenis.

Poco después, el propio Williams llegó a un acuerdo con Warner para venderle los derechos sobre su vida para el filme King Richard por un millón de dólares, a pesar de que, según la demanda, el estudio ya sabía que TW3 Entertainment y PowerMove Multimedia ya eran dueñas de los derechos del libro del deportista.

King Richard es dirigida por Reinaldo Marcus Green, y tiene su estreno programado para finales del 2021; originalmente llegaría a las salas este otoño, aunque la pandemia de coronavirus ocasionó retrasos en la producción.

El elenco de la película cuenta, además de la participación de Smith, con actores como Saniyya Sidney, quien encarna a Venus Williams; y Demi Singleton, quien interpreta a Serena Williams; otros actores como Jon Bernthal, LievSchreiber y DylanMcDermott también forman parte del reparto.