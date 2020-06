Demandan a Pepillo Origel

Pablo Alderete entabla demanda en contra del periodista de espectáculos y lo responsabiliza de cualquier cosa que le pase

El periodista Juan José Origel es objeto de una demanda por parte de Pablo Alderete, su supuesto exnovio, y es él mismo quien lo hace público a través de un video que publica en su cuenta de de red social twitter.

El periodista de espectáculos Pepillo Origel protagoniza una fuerte polémica, luego de que se filtró una foto de él en la que aparece en el reflejo del horno un hombre en ropa interior.

Ahora sale a la luz el nombre de Pablo Alderete y por medio de un video, este hombre, que al parecer fue su pareja sentimental (lo refiere él mismo), interpone una demanda en contra de Pepillo.

«Me están amenazando con matarme, no me preocupa, ya hay una denuncia, si me llega a pasar algo todo va en contra del señor Juan José Origel.»

Alderete muestra la denuncia que supuestamente levantó en el estado Jalisco, México el pasado 3 de abril de 2020 en contra de Origel, de 72 años de edad, menciona en el mismo video.

Alderete se muestra bastante enojado con Origel y al parecer es a él a quien dirige varios mensajes como este:

Tengo porte, estilo, educación, no soy ratero como tú dices, ¡demuéstramelo!, si dices que soy un prostituto, también demuéstramelo. Hoy yo vengo a callarte la boca», expresa Alderete en otro video que coloca en Twitter.

Pablo Alderete tiene 24 años de edad y enfatiza que no tiene miedo de lo que le puedan hacer.

En otro audio que circula en redes se escucha a Pepillo pedirle, al parecer a Aldrete, que elimine de sus redes fotografías en las que aparecen juntos.

Pese a la petición de Origel, Aldrete no hace caso y ha comentado que subirá a internet imágenes comprometedoras del periodistas de espectáculos.