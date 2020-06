Cumplen ‘Vaquero’ y ‘Yuca’ con el pesaje

Será la primera función en la capital del país desde que se paró todo por la pandemia

El campeón mundial Emanuel Navarrete y su contrincante, Uriel «Yuca» López, no tuvieron problemas esta tarde en la ceremonia de pesaje rumbo al combate que sostendrán hoy por la noche a puerta cerdada en las instalaciones de TV Azteca.

Será la primera función en la capital desde que se paró todo por la pandemia.

Todos los participantes subieron a la báscula por separado, y el cara a cara no fue como normalmente se conoce. En esta ocasión hubo un acrílico que los separaba y los boxeadores traían cubrebocas.

Navarrete, quien tiene marca de 31-1, 27 KO’s, dio 127 libras, la misma cifra que el rival en un duelo pactado en peso Pluma (126 libras), y que será a 10 asaltos sin titulo de por medio. Al no ser por cetro mundial se les da una libra de tolerancia a ambos.

«Estanos listos, pasamos ya todas las pruebas y preparados para el regreso», dijo Navarrete.

La función se presentará como un programa de televisión para que no haya problemas con la Comisión de Boxeo de la Ciudad de México y el gobierno capitalino.

López llegará al pleito con marca de 13-13-1, 6 KO’s.

La transmisión del evento será en vivo por Azteca, y comenzará a las 10:30, y pasarán tres de las cinco peleas.

En el respaldo, Carlos «Chinito» Ornelas se medirá contra Edwin «Pupo» Palomares en Pluma, y Sergio Chirino se enfrentará a Gustavo Piña, igual en 126 libras.