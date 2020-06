Convoca Instituto Estatal Electroral a cargo de consejeros electorales

Permanecerán en el cargo durante siete años, según la convocatoria

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), en sesión extraordinaria, aprobó la emisión de la Convocatoria para la designación de dos Consejeras o Consejeros Electorales del Órgano Público Local Electoral (OPLE) del estado de Sonora.

El proceso de selección tiene como propósito designar a dos Consejeras o Consejeros Electorales del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora (IEEyPC Sonora) que durarán en su encargo siete años, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 100, párrafo 1 y 101, párrafo 4 de la Ley General.

La Convocatoria establece que las y los aspirantes, deberán llenar los formatos que para tal efecto están a su disposición en el portal del Instituto www.ine.mx, desde el 20 de junio y hasta el 10 de julio de 2020.

Los formatos tendrán como único propósito recabar la información de las personas aspirantes, por lo que en ningún caso se podrán considerar como una constancia de registro al proceso de selección y designación.

Las personas interesadas en ocupar el cargo referido en la Base Segunda deberán cumplir con los siguientes requisitos:Tener ciudadanía mexicana por nacimiento y estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; estar inscrita o inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar vigente.

Además, tener más de 30 años cumplidos al día de la designación; poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de nivel licenciatura;

gozar de buena reputación y no haber sido condenada o condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial.

Ser originaria u originario de la entidad federativa correspondiente o contar con una residencia efectiva de por lo menos cinco años anteriores a su designación, salvo el caso de ausencia por servicio público, educativo o de investigación por un tiempo menor de seis meses.

No haber sido registrado como candidata o candidato ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular en los cuatro años anteriores a la designación;No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún partido político en los cuatro años anteriores a la designación.

No estar inhabilitada o inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier institución pública federal o local, no haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la designación como titular de secretaría o dependencia del gabinete legal o ampliado tanto del gobierno de la Federación como de las entidades federativas, ni subsecretaria o subsecretario u oficial mayor en la administración pública de cualquier nivel de gobierno. No ser Jefa o Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, ni Gobernadora o Gobernador, ni Secretaria o Secretario de Gobierno o su equivalente a nivel local. No ser Presidenta o Presidente Municipal, Síndico (a) o Regidor (a) o titular de dependencia de los Ayuntamientos.

Asimismo, no haber sido designada o designado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral como Consejera o Consejero Presidente ni Consejera o Consejero Electoral del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora o de cualquier otra entidad federativa.