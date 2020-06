Continúa activa atención sicológica en el CIDEN durante pandemia

Aunque se han limitado las consultas diarias a un turno, el Centro Infantil para el Desarrollo Neuroconductual (Ciden), continúa trabajando en la salud mental de las niñas y los niños, informó Aída Cohira Quiñonez.

Durante la transmisión en facebook live del programa Hablemos de Salud, la subdirectora de servicios sicosociales, brindó recomendaciones a los padres de familia para sobrellevar con sus hijos, la situación de confinamiento por el Covid-19.

“Es muy importante escuchar cómo se sienten los pequeños, que expliquen qué piensan de la situación y cómo les afecta, así mismo es de suma importancia validar lo que están expresando y no minimizar con frases como: No pasa nada”, comentó.

Por lo que es primordial el papel de los padres pues al detectar un cambio significativo, pueden atender el problema de manera temprana y evitar se convierta en algo más grande, indicó Aída Cohira.

Recomendó estar muy atentos a su comportamiento, observar si tienen cambios, ya que estos obedecen a alguna circunstancia, puede haber retrocesos en cuestiones cognitivas, como olvidar cosas que ya habían aprendido.

Mencionó que no es recomendable que las y los niños vean noticias, que hay que explicarles lo que está pasando con un lenguaje apropiado a su edad y a su nivel de entendimiento.

“Hay que ser muy creativos con los niños, cada día tratar de hacer cosas diferentes, hacerles ver que estar encerrados no significa estar aburridos, un día se puede cocinar, otro hacer manualidades, otro hacer rompecabezas o jugar juegos de mesa”, resaltó.

Informó que en el Ciden se cuenta con un grupo de especialistas en salud mental como psiquiatras, psicólogos, personal de enfermería, que atienden a niñas y niños hasta los 12 años.

Actualmente el horario en es de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas, y las instalaciones están ubicadas en Reforma 341, Proyecto Río Sonora. Para más información comunicarse al 251-80.