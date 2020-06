Confirma Marlene Favela su divorcio

Manifestó que la separación del padre de su hija ha sido dolorosa, pero que ya está curada, tranquila y satisfecha

Para evitar que sigan circulando rumores y especulaciones sobre su matrimonio, Marlene Favela confirmó que se está separando de su esposo, el empresario australiano George Seely, padre de su hija Bella, de siete meses.

La actriz de la telenovela Por Amar sin Ley compartió en Facebook un video de casi 11 minutos donde también declaró que ya pidió el divorcio, después de tres años de matrimonio.

«Me veo en la necesidad de hablar porque durante los últimos meses se han especulado muchísimas cosas, se han inventado otras a cerca de mi vida personal, de mi matrimonio y para los que me conocen saben que yo jamás salgo a desmentir una nota ni a aclarar ningún rumor.

«Se han manejado muchas versiones y muchas cosas al respecto, quiero decirles que sí estoy separada, sí pedí el divorcio y esto se los quiero compartir porque no quiero que se sigan inventando cosas», expresó Favela.

La protagonista de Gata Salvaje indicó que quiso hablarle de manera franca y directa a la gente para evitar que se siga generando información errónea.

Aclaró que la ruptura con su esposo tampoco se debe a su regreso al medio artístico como se dijo.

«Mi relación no se terminó porque quise volver al medio del espectáculo», señaló, «quiero aclararlo, jamás hubiera puesto en riesgo a mi familia por ningún trabajo o que a mi esposo no le pareciera».

Dejó claro que nunca hablará mal del padre de su hija porque es un hombre al que respeta y quiso mucho, además que ella se hará cargo de la pequeña y que no pedirá pensión alimenticia.

También reveló que vivió un duelo doloroso y en silencio, pero hoy es una mujer curada, tranquila y satisfecha