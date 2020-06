Concluye Unison con capturas de calificaciones

Con el 98 por ciento de las actas correspondientes a las asignaturas impartidas durante el semestre 2020-1, concluyó el periodo de captura de calificaciones en la Universidad de Sonora, informó el rector Enrique Fernando Velázquez Contreras.

Este es un alto porcentaje, a pesar de las dificultades que se presentaron por el cambio de manera acelerada de la modalidad presencial a la virtual, pero se logró concluir de manera exitosa, pues tanto el profesorado como el alumnado asumieron con decisión y esfuerzo el reto que esto significó para todos, destacó.

El rector, por medio de un comunicado a la planta académica de la institución, expresó que se inició el procesamiento de la información para determinar porcentajes de aprovechamiento escolar, detectar a quienes no pudieron mantener la continuidad académica y, sobre todo, valorar la encuesta de apreciación de los alumnos.

Estos elementos, indicó, permitirán definir estrategias para operar las formas remediales necesarias para poder apoyar a quienes no estuvieron en posibilidad de llevar los cursos en educación no presencial o que su profesor no pudo estar en contacto con ellos.

Además, dio a conocer que alrededor de seis mil alumnos se inscribieron en Cursos de Verano Modalidad Virtual, y que casi mil 400 académicos participarán en el curso del Programa Especial de Capacitación en Ambientes Virtuales, actividades que se llevarán a cabo en este mes de junio.

Velázquez Contreras reiteró también el agradecimiento a la comunidad universitaria que ha estado a la altura del enorme desafío que las condiciones sanitarias están planteando a la sociedad, y resaltó que con hechos se está demostrando el compromiso de la máxima casa de estudios con los sonorenses