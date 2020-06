Comerciantes del Centro exigen reabrir negocios

El presidente de la Unión de Comerciantes de Hermosillo, Rubén López Peralta, dijo que saldrán a las calles a manifestarse, de no haber igualdad con los grandes consorcios

Los comerciantes del Centro de Hermosillo saldrán a las calles a manifestarse de no haber igualdad con las grandes cadenas comerciales para operar, al tener más de tres meses cerrados por la pandemia del Covid-19, y los protocolos implementados por las autoridades para disminuir los casos no han funcionado.

Si bien el virus llegó para quedarse, el presidente de la Unión de Comerciantes de Hermosillo, Rubén López Peralta dijo que se requiere reactivar paulatinamente el comercio local con las máximas medidas preventivas y con ello recuperar los más de 35 mil empleos perdidos en Sonora.

Refirió que las cadenas comerciales que concentra a cientos de personas no siguen las medidas preventivas lo que ha detonado el aumento de los contagios y muertes por coronavirus.

«Ya basta de que nosotros paguemos los platos rotos. Exigimos el cierre de cadenas comerciales para evitar más contagios y muertes por covid-19 y reactivar los comercios locales que si somos sensibles a la problemática», dijo López Peralta.

También exigieron la eliminación de las medidas de restricción a partir de las 18:00 horas, que además de ser inconstitucionales reducen el tiempo para realizar actividades esenciales como el pago de servicios, comprar despensa y medicinas, y que propician la aglomeración de personas en el mismo lugar y el aumento de contagios.

Más que por salud, consideró que esta medida es recaudatoria, porque en solo dos días multó a más de 200 ciudadanos, cuando hay cientos que solicitaron su salvoconducto y aún no les ha llegado.

«Este es el sentir de miles de comerciantes y trabajadores que ya están molestos, enojados y dispuestos a todo y te decimos a ti autoridad municipal, estatal y federal: ya basta!

En Hermosillo estamos listos y recobraremos nuestros comercios y trabajos ya!, finalizó.